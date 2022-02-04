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北京冬奥列车上的5G超高清演播室长啥样？

王绍绍
2022年02月04日11:06 | 来源：人民网
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北京冬奥会马上就要开幕啦！

近日，人民网财经登上了北京冬奥列车，它是依托京张高铁智能复兴号运营经验和先进技术，专为北京冬奥会量身定制的列车，更具智能、绿色、人文特点。

据了解，北京冬奥列车创新打造了世界首个高铁5G超高清演播室，将高速铁路、智慧5G、超高清直播这三大优势综合到一起，即“高铁+5G+4K”技术，可以实现列车运行中的节目现场录制和直播，同时也可实现赛事直播，为大家提供真实生动的赛事观看体验。

(责编：李楠桦、章斐然)

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