本报记者 毕京津 刘新吾 范昊天

2月5日，小朋友手举灯笼在浙江省台州市仙居县横溪镇溪头村古宅里欢度春节。

陈月明摄（影像中国）

2月2日，人们在江苏省无锡市惠山古镇景区观看梅花桩舞狮民俗表演。

还月亮摄（新华社发）

习近平总书记指出：对历史文化特别是先人传承下来的价值理念和道德规范，要坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人。

新春佳节，各地群众将传统文化与创新迎春有机结合，绿色过年、健康过年，文明新风拂面来。

——编 者

线上讲民俗，共享文化年

寥寥数剪，一只毛茸茸的可爱小老虎就从红纸上“跳”了出来……河南省洛阳市剪纸协会代表崔秀丽创意剪“虎”，春节期间在线上指导网友创作新年窗花。

“传统水饺的来历和制作讲究”“古人怎样在新年时拜年‘讨口彩’”……当地文化名人围炉而坐，通过视频直播为网友介绍传统年俗知识，文化新春更具交互性、趣味性。

虎年春节，洛阳市洛龙区张灯结彩，不仅线下活动热热闹闹，线上还接连奉上“迎新年文化大餐”。腊月廿八起，洛龙区推出云端游园等线上直播活动。

“此前就对河洛文化十分着迷。”市民李越群高兴地说。今年为响应疫情防控政策要求，他选择就地过年，这也是李越群头一回在洛阳过年，“能在洛阳过个文化年，真是又长知识又暖心。”

“将传统文化与新型传播手段有机结合，让人们能感受家的温馨、年的味道。”洛龙区委宣传部相关负责人表示。洛龙区于2021年设立“洛龙读书会”文化品牌。春节期间，“洛龙读书会 云端迎新年”系列活动在直播间“云端”持续开展，通过一系列交互性和趣味性强的线上项目，展示中国传统节庆文化魅力，线上线下共享欢乐祥和的文化新年。

绿色好生活，引领时尚年

春节期间，重庆市铜梁区随处可见彩灯，流光溢彩，年味浓浓。

敲开市民王雪芹的家门，几盘菜已经上桌，香味扑鼻。门后的墙上挂着一个环保袋。“我们买菜都用这个环保袋。”王雪芹是重庆传媒职业学院的教师，她和家人一起把绿色融入生活、绿色过年。顶楼阳台上，月季鲜红绽放，多肉植物也很养眼，仿佛小花园。“用绿色方式，过红火年！”王雪芹笑着说。

王雪芹家很早就购置了燃油汽车，去年，家里又把燃油汽车换成了新能源汽车。过年期间，少不了走亲访友，王雪芹一家更愿意选择绿色出行。“能坐公交就不开车，减少环境污染。”王雪芹说。

这个春节，王雪芹还有个推广绿色生活方式的计划。“生活方式会相互影响。”王雪芹说，她组织了亲子活动，让朋友们带着孩子交换玩具或衣物，使孩子们得到一份特别的新年礼物。

在铜梁区，绿色过年蔚然成风。铜梁区燃管办加强禁放烟花爆竹工作，倡导居民干净过年、绿色过年。区妇联牵头开展绿色家庭创建行动，普及绿色环保知识，引导家庭成员节约资源，绿色消费、绿色出行。

用心护健康，情暖幸福年

湖北省大冶市东岳路街道保康社区党群服务中心内，10多名社区志愿者正围着长桌包饺子，吸引了不少居民加入。

75岁的社区居民李万安说，这些包好的饺子除了由居民按需自取，其余的将全部由志愿者送给社区的高龄老人、独居老人以及困难群众。

这是保康社区开展迎新春活动的一幕。保康社区党委书记陈丽介绍，保康社区地处老城区，居民上万人，老年人多，80岁以上的就有1000多人。以往春节，社区会组织大伙儿凑钱，买瓜子水果，开个茶话会，然后到餐馆吃一顿年夜饭。“大鱼大肉还有酒，经常摆一大桌。”陈丽说，今年春节，保康社区坚决不搞大桌宴，不讲排场。

“社区开展的‘送健康’活动，也很受居民欢迎。”保康社区第一书记余力说。在社区党群服务中心大厅一角，几名来自社区卫生服务中心的医护人员在开展免费体检，李万安测了血压等指标，咨询了关于健康和睡眠的问题，医务人员耐心解答，还赠送了家庭健康知识宣传册。

除了送服务、送健康，保康社区还联系了辖区的花店、花卉市场，为社区居民赠送绿植和鲜花，装点美化社区环境；邀请市道德模范、专家为居民开展传承家风家教、弘扬传统美德、提倡婚事新办简办等宣讲活动；组织辖区志愿者为孤寡老人、残疾人上门义务理发、送餐、助洁……社区居民的新年过得又幸福又健康。

本期统筹：陈亚楠

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)