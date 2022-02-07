本报记者 郑少忠

“拜年啦、拜年啦”“新年好”……一大早，位于大山深处的江西省宁都县对坊乡半迳村洋溪二组廖竹生家热闹非凡，10多名90后、00后的亲戚和同乡，纷纷向荣获“全国自强模范”“全国脱贫攻坚奋进奖”等荣誉的廖竹生拜年。

“竹生，你真厉害，听说你去年销售了将近300万元的农产品，有啥秘诀？你得多教教我们。”多年不见的同窗好友严友问。“哪有什么秘诀，是我们赶上了好时代。”25岁的廖竹生腼腆地说，“我们赣南的优质有机农产品，搭上了电商平台这个顺风车哟。”

“是哟，是哟。”一旁的堂姐廖秀萍接过了话，“国家把路、网都通到了家门口，县里还免费搞技能培训，帮助申请贴息贷款，减免房租、水电费，给我们提供了这么多便利条件……”

“谢谢你呀，竹生！给你和全家拜年了，感谢你年前帮我卖了300多斤荸荠。”正说着，廖竹生的电话又响了，原来是洛口镇的邱慈忠来电话拜年了。

“竹生老弟，能带我一起干吗？”邻村的郭阳宁问。“必须的。”廖竹生说，“你赶紧组织货源。深圳几家客商还催我快发货，宁都脐橙、兴国茶油、兴国鱼丝在深圳都卖断档了。”

“开饭啦！”大家意犹未尽、争相发问时，廖竹生的父亲廖小文从厨房端出来一个香喷喷的大蒸笼，“吃了这道‘四星望月’，大家就更有干劲多挣钱！”

一句俏皮话，引得大家大笑……

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)