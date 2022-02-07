人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

河钢集团石钢公司新区职工——

稳产保供 绿色先行（新春走基层）

本报记者  马  晨
2022年02月07日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　一根根通红的钢坯从加热炉内缓缓移出，经过精密轧机的重重轧制，很快变成规格不同、性能各异的棒材……

　　在河北省石家庄市井陉矿区，河钢集团石钢公司新区轧钢厂小棒线生产车间内一派繁忙……

　　“这段时间订单都排满了，这批棒材再过几天就得交付。促生产、保供应，咱的职责就是这个！”作业长李乐说，春节期间，厂区里福字、对联随处可见，食堂也准备了饺子，公司还组织了慰问活动，让他感受到浓浓的年味。

　　“如今，新区采用高度智能化新技术，实现对各条轧钢产线的集中控制，生产效率高了，生产环境也好了！”李乐说。

　　作为河北省钢铁产业结构调整的重大项目之一，2020年10月，河钢石钢新区在井陉矿区投产。如今，这里累计采用70多项先进的环保节能技术，“绿色”已成为新区最亮的底色。

　　河钢石钢环保部副部长李琛东告诉记者，新区采用了国家大力倡导并支持的短流程电炉炼钢，以废钢为主要原料，以电和天然气为主要能源，没有烧结、焦化、高炉等污染物高排放工序，实现零煤、零焦清洁生产。

　　经测算，新厂区吨钢综合能耗降低62%，吨钢水耗降低46%，碳排放量减少52%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减少75%。

　　“搬迁后，我们对各方面都进行了升级改造，配置了一批高端装备，为打造绿色清洁工厂提供了技术支撑。”河钢石钢发展建设部部长杨进航说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月07日 06 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
个体工商户突破1亿户 市场主体后劲和活力不断增强
　　个体工商户是我国社会主义市场经济发展的实践创举和重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，也是非常可贵、可靠、可持续的战略资源。作为激活社会主义市场经济的“一池春水”，个体工商户在繁荣经济、稳定就业、促进创新、方便群众生活等方面发挥着独特的重要作用。…
一起向未来 北京冬奥会尽显科技力量
　　人民网北京2月6日电 （记者栗翘楚）2月4日20点整，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。在这场全球瞩目的冬季冰雪体育盛会上，不仅可以看到全世界奥运健儿的矫健身姿，通过“数字科技+美学创新”，更生动呈现了奥林匹克精神。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部