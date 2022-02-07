本报记者 罗艾桦

天刚蒙蒙亮，一支由数十辆大型道具车、升降车、发电车等组成的车队，就驶离广东省惠州市区，来到罗浮山下一间学校，开始十五六个小时的高强度拍摄作业……

原来，他们正在拍摄青春励志剧《灿烂！灿烂！》。该剧以青春励志温暖成长为主题，讲述了一群性格各异的高三学生勇敢追梦的故事。该剧由完美世界影视李峥工作室、优酷、人民文旅联合出品。

“400多号人每天只能睡上四五个小时，我们得赶在开学前把这边的镜头全拍完。”制片人吴志非说。“我眼下要做的，就是精心打磨好每一个情节，最终充分调动起观众的情感。”导演韩天说。编剧赵夏盈和她的小组每天也会准时来到片场工作。“我们的责任就是帮助导演完善剧本，培养团队默契。”赵夏盈说。

广东技师学院学生陈绍佳告诉记者：“虽然在剧中只是群众演员，但对我来说仍是一段难忘的经历，将不断提醒我砥砺前行。”

惠州市委常委、宣传部长黄细花对《灿烂！灿烂！》在惠州开拍非常重视，“希望能通过这部正能量的电视剧，很好地展现美丽惠州，推动建设‘文明惠州’、打造‘灿烂惠州’。”

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)