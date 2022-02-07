吴秋余

继续加大政策支持力度，不断创新金融工具，持续做好支持中小微企业的“大文章”

金融支持中小微企业，好政策又有新进展。近日，国务院常务会议部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持。按照部署，中国人民银行下发通知，自今年1月1日起，实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。从2022年起到2023年6月底，人民银行按照地方法人银行普惠小微贷款余额增量的1%提供资金，按季操作，鼓励持续增加普惠小微贷款。同时，从今年起，将普惠小微企业信用贷款支持计划并入支农支小再贷款管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可进一步增加再贷款额度。

此次政策的出台，既给期盼中的中小微企业吃下“定心丸”，让原本于2021年底到期的普惠小微企业贷款延期还本付息政策得到延续，保持了政策连续性、稳定性；又给困难中的中小微企业注入“强心剂”，通过支持金融机构发行小微企业专项金融债券、构建全国一体化融资信用服务平台网络等相关措施，进一步放大政策效应，促进中小微企业融资实现量增、价降、面扩，全力帮助中小微企业渡过难关、走出困境。

量大面广的中小微企业和个体工商户是中国经济韧性、潜力所在，稳住了它们，就是稳住了经济的“半壁江山”、稳住了就业、稳住了民生。统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，各地区各部门出台了一系列保护支持中小微企业的政策措施，有效改善了中小微企业生存状态。但必须看到，当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中小微企业和个体工商户面临的困难依然很大，有必要继续加大政策支持力度，不断创新金融政策工具，持续做好支持中小微企业的“大文章”。

做好支持中小微企业的“大文章”，要努力提高政策精准度。破解中小微企业融资难题，仅仅依靠加大信贷投放量是不够的，还必须优化信贷结构，提升货币政策的直达性，将更多信贷资源精准配置到中小微企业发展的关键环节。2020年以来，我国创设直达实体经济的货币政策工具，持续加快普惠金融发展，为中小微企业提供了有效和精准的支持。未来，还要继续提升金融政策的直达性、精准性，特别是要重视解决一些中小微企业存在的“首贷难”问题，让金融血脉通达更多毛细血管。

做好支持中小微企业的“大文章”，要更多运用市场化办法。支持中小微企业发展，要坚持市场经济优胜劣汰原则，依靠市场化的融资机制，保证把资金配置给真正有发展前途的行业和企业，防止可能出现的金融风险。此次出台的政策，始终坚持市场化方式，充分发挥接续转换的市场化工具牵引带动作用，建立正向激励机制，引导地方法人银行自主决策、自担风险扩大包括信用贷款在内的普惠小微贷款投放，积极挖掘新的融资需求。坚持使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，这样的支持措施，有利于发挥事半功倍的政策效能，收到长期、稳定、可持续的政策效果。

我国中小微企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息，在党和政府以及社会各方面支持下，一定能够渡过难关，迎来更好发展。在看清眼前困难和挑战时，我们更要看到，许多中小微企业正在攻坚克难、逆境突围。只要多一分支持与关爱，多一点实招与硬招，广大中小微企业定能穿越风雨，焕发出新的勃勃生机，为中国经济高质量发展提供不竭动力。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)