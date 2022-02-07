本报记者 李亚楠

冰封的湖面上，吆喝声响彻四方，随着捕鱼作业领头人一声令下，万尾鲜鱼被巨网拉出水面。

近日，新疆维吾尔自治区福海县乌伦古湖和博湖县博斯腾湖同时开启冬捕节，人们在冰天雪地里感受收获的喜悦。

乌伦古湖冬捕节捕鱼作业领头人张海江，在当地经营一家鱼馆，每年冬捕节前后预订座位的电话不断。除了头鱼拍卖外，冰上纳福、非遗展示、拉网捕鱼等活动吸引了不少游客。

在博斯腾湖冬捕现场，来自乌鲁木齐的游客唐峰大饱眼福，“在现场观看冬捕，十分壮观”。

冬捕节期间，福海县和博湖县还设置了赏、观、钓、玩、购等多个区域，向游客开放雪地摩托、冰上自行车、冰屋垂钓等项目。

在乌鲁木齐市人民公园，12组冰雕吸引大批游客前来参观。全市可以观赏冰雕的地方共7处，有冰雕27组。在人民公园内观赏冰雕的刘红霞说：“冰雕造型独特，十二生肖形象栩栩如生，今年可逛的地方越来越多。”

2021年底，昌吉市庭州生态绿谷冰雪大世界向市民开放。冰雪大世界内设120余组大型冰雕、雪雕等景观作品，成为市民拍照合影的打卡点。昌吉市文旅局副局长王国浲介绍，昌吉市建设了12个滑冰场，陆续开展了包括冰上羽毛球、冰上足球、短道速滑等15项赛事活动。

天山天池冰雪风情节、布尔津雾凇节……冰雪节庆旅游不但吸引着远方游客，也丰富了当地群众冬季游玩体验，已成为新疆冬季旅游品牌，助推天山南北涌动着喜迎北京冬奥会的热潮。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 14 版）

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