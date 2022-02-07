刘 赫

习近平总书记强调：“市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。”千方百计把市场主体保护好，就能为经济发展积蓄基本力量。继续做好“六稳”“六保”工作，保持经济运行在合理区间，保市场主体是一个重要内容。

去年底召开的中央经济工作会议指出：“要继续面向市场主体实施新的减税降费，帮助他们特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。”今年1月，减税降费座谈会召开，就进一步为市场主体减税降费听取意见建议。从完善研发费用加计扣除，到加大增值税留抵退税力度，再到新增支持一批国家级专精特新“小巨人”企业，多项纾困和支持市场主体政策持续推进，以更大力度减轻市场主体负担，激发市场主体活力。

青山常在，生机盎然。2021年全年新增减税降费约1.1万亿元，“十三五”以来累计新增减税降费超过8.6万亿元，宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右……在压减政府支出的同时为市场主体纾困，并与“放管服”等改革同步推进，更大程度激发了市场主体活力，带动了扩大消费和有效投资，促进实现稳增长、保就业、防通胀。减税降费催生大量市场主体，目前我国市场主体总量已突破1.5亿户，新增市场主体纳税逐年增加，实现了“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。实践证明，减税降费是受益面最大的惠企政策，对应对困难挑战、保持经济运行在合理区间发挥了关键作用。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要实现经济发展稳字当头、稳中求进，关键是要稳住市场主体，围绕市场主体需求实施新的更大力度组合式减税降费，为市场主体渡过难关提供政策托举。延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施；完善研发费用加计扣除政策，加大增值税留抵退税力度，促进制造业企业科技创新和更新改造；针对受疫情影响重、就业容量大的服务业等特殊困难行业，研究精准帮扶的减税降费措施……这些政策措施既注重针对性，精准“滴灌”中小微企业和制造业，又强调联动，形成纾困合力，将为确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘发挥重要作用。

明确有力的部署给亿万市场主体吃下“定心丸”，同时也要看到，除了减税降费之外，还需要以更大力度深化“放管服”改革，为市场主体营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。进一步营造公正、透明、预期稳定的制度环境，消除各种隐性成本、制度壁垒，为各类市场主体构建公平发展的良好环境，才能为各类市场主体发展壮大培厚土壤、提供内生动力，不断增强中国经济的吸引力、创造力、竞争力。

市场主体有活力，市场经济就有动力。作为我国经济运行的“细胞”，亿万市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，是稳定宏观经济大盘的关键力量。多听取市场主体呼声，多满足市场主体需求，让宏观政策和微观主体紧密联接，让市场主体轻装上阵、奋发作为，就能进一步激发市场活力和创造力，助力中国经济行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年02月07日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)