李万祥

原标题：保护老年人投资合法权益

日前，有老年人加杠杆炒股爆仓亏钱数额巨大，引发讨论。有人惊叹老人加杠杆炒股“够拼”，也有人质疑机构风控是否合规。说到底，这是个事关如何帮助老年人守护好“钱袋子”的话题。

炒股有风险，入市需谨慎，加杠杆炒股的风险更大。一般投资者都关注融资融券交易的杠杆特性及业务风险，采取理性投资，防范投资风险。在爆仓面前，再高净值的投资者也难以承受，老年人更不例外。

老年人受限于自身状况、独居、投资者教育弱等因素，当受到更多关心关注。特别是近年来，针对老年人的金融理财产品层出不穷，鱼龙混杂，其中不乏诈骗分子精心设计的套路，比如冒充公检法、杀猪盘、中奖类、鉴宝等。还有以高收益为卖点的“理财产品”，可能涉嫌非法集资。从公开的典型案例中看到，受害老年人或是被所谓“新概念”“新业务”忽悠，或是经不起高利诱惑、温情脉脉地推荐，一步步入坑，掉入不法分子精心设计的陷阱。

如今，不少老年人有金融服务需求，由此可能带来广阔的市场，但应注意为老年人构建合法安全的投资理财消费环境。一方面，要完善相关规则制度，将各项政策落实到位；另一方面，监管执法司法一起发力，多措并举，严厉惩治有关违法犯罪行为，并明确规则尺度，为行业立规矩，协力保护老年人合法权益不受侵害。比如，最高人民法院发布的老年人权益保护典型案例中就明确，机构依据的规范性文件或自身制定的格式合同，不足以作为双方就案涉金融产品相关情况充分沟通的凭证。

对于具体机构而言，要进一步加强内部控制和风险管理，筑牢风险底线，提供高质量服务，切实保护老年投资者权益；增强行业自律，从而确保业务健康有序发展。在办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好、诚信合规记录等情况时，对老年人多些耐心细心，让“适老”服务更精细化，让老年人更多一些安全意识。

(责编：罗知之、陈键)