董少鹏

原标题：虎年股市的三个愿望

农历虎年来临，虎虎生威、如虎添翼、龙腾虎跃、生龙活虎等寓意吉祥美好的词汇广泛传播。大家都希望从传统“虎文化”里汲取力量，为工作和生活加油鼓劲，也希望中国股市能够释放财富效应，更具吸引力和影响力。

第一，希望中国股市像虎一样有力量。希望股市像虎一样有力量，归根结底要靠高质量的上市公司群体。必须尊重市场规律，让上市公司自己摸爬滚打。要激发上市公司自身的积极性、能动性、创造性，鼓励其完善治理体系，靠出色的产品和服务赢得市场，并获取相应的利润。

要稳步推进全市场注册制，从源头上提高上市公司的产业先进性、治理先进性；同时优化存量结构，推动已上市公司产业转型升级，淘汰落后产能，重塑核心竞争力。该退市的要依法退市。上市公司群体应当成为先进制造业的引领者、新技术和新经济的推动者、中国本土跨国企业的先行者。从我国超大规模的广阔市场和不断拓展的产业深度而言，已具备诞生一批世界级的高质量上市公司的条件。要进一步优化营商环境，扩大资本市场制度型开放，促进双向开放和互联互通，让优质公司在开放状态下发展壮大。

上市公司高质量发展，离不开高质量的投资机构群体。要鼓励优质投资机构做大做强，同时，完善制度约束功能，鼓励大型投资机构发掘优秀公司的价值，做到优质优价、低质低价，引领价值投资方向。对不能履行价值投资职能的大型投资机构实行诚信惩戒。

第二，希望中国股市像虎一样增强灵活性和灵敏度。希望股市像虎一样有灵活性和灵敏度，进一步完善股市基础制度，使之更具包容性、适应性；进一步丰富股市制度的工具箱，激发市场主体的活力。

股市不单单是一个投融资市场，而且涉及产业调整、科技进步、社会分配、国际竞争等各个层面。投融资制度更灵活，市场主体更灵敏，才能及时消化市场变化因素，提升经济运行质量，促进经济社会高质量发展。近年来，通过设立科创板、完善创业板、设立北交所，推行注册制，多层次市场体系更加健全，市场化遴选企业、配置资源的机制更加有效，退市机制更加畅通。目前，短期没有盈利的公司、不同投票权架构的公司、红筹和VIE架构企业都可以在境内市场上市。这些改革措施提升了市场的灵活性和灵敏度，激发了上市公司、投资机构的活力。

接下来，要在优化资产端结构的基础上，深化投资端改革，研究出台税收减免、金融精准服务、市场准入等配套措施，推动公募基金、个人养老金、保险、财富管理等中长期资金入市，提高市场整体流动性，促进资本和实体经济良性互动和循环。要完善资管机构评价机制，鼓励优质资管机构扩大市场份额。

第三，希望中国股市像虎一样增强耐力和韧性。上市公司和投资机构要耐得住性子，遵循市场规律，立足长期投资、长期发展；不畏浮云遮望眼，理性应对市场短期波动。

无论上市公司股价起落，还是产业周期变化、宏观景气度波动，都是有规律的；同时，突发因素也会给市场运行带来短期冲击。市场主体要在巩固既有规模、提升产品和服务质量的同时，重视市场预判，加大研发投入，谋划新产品、新业态、新模式，为未来发展留出空间。无论是上市公司这个市场基石，还是证券公司、基金公司等专业机构，抑或是普通投资者，都不可急功近利、投机取巧，而要耐得住寂寞，谋定而后动，靠实力赢得市场。要时刻防范风险，顺势而为，努力做到丰收时会储备，歉收时能调节。

市场整体的韧性，来自于市场主体的风险防范能力、机会捕捉能力和供给创新能力。为此，要进一步优化营商环境，稳定市场预期。要提高所有市场主体的信息披露水平，大家都靠诚信立足，靠真实充分的信息披露作决策。要加强行政监管和社会监督，提高司法机关执法效能，打击违法违规行为，遏制投机炒作空间。

(责编：罗知之、陈键)