原标题：助二手手机号“断前缘”

徐 骏作（新华社发）

一段时间以来，因购买到“二手号码”遭遇短信电话骚扰、无法新注册App的用户不在少数。出现这一问题，主要在于运营商与第三方公司尚未就用户手机号是否已注销等问题建立沟通机制。已销户手机号码重新放号前，原有的运营商相关业务均会彻底清理，但号码与其他第三方账号的绑定关系，运营商并不掌握。这样一来，不仅限制了新用户正常使用App的权利，同时也有可能使第三方公司遭受到经济损失，暗藏某些风险。对此，运营商可通过各种方式尽力解除号码之前绑定在App上的业务，可尝试和互联网平台联合起来建立一个体系，用户注销手机号时同步通知各大平台。据悉，已有通信运营商推出互联网注册清理服务，可清理手机号码在部分互联网企业的注册信息。期待这一做法得到推广，更好保障用户合法权益。（时 锋）

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