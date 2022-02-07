何 亮

原标题：循环利用+人工储雪 北京冬奥实现雪资源高效利用

“我第一次来到这里（延庆赛区）的时候还是2014年，那时候这边几乎什么都没有，但是现在我每天从山上往下看，都能看到皑皑白雪以及各种美景。”在2月5日举行的媒体吹风会上，国际雪联高山滑雪委员会主席、连续为九届冬奥会设计高山滑雪项目赛道的伯恩哈德·鲁西如是说。

谈到北京冬奥会高山滑雪赛道的雪质，伯恩哈德·鲁西表示，“虽然我是一个赛道的设计师，不是造雪的专家，但是我现在可以说，（高山滑雪）赛道上的雪况非常完美，已经没有办法更好了！”

连连受到称赞的滑雪赛道从何而来？能否直接使用天然降雪呢？答案是，天然降雪只是基础，人工造雪才是关键。

因为不同的雪上竞赛项目对雪质的要求各不相同，即使有充沛的天然降雪，也需要人工进行再造，所以人工造雪成为创造雪上优质赛道的关键。而且，人工造雪技术已经发展了几十年，上世纪80年代人工造雪技术就开始应用，包括都灵冬奥会、温哥华冬奥会、索契冬奥会以及平昌冬奥会都大量使用人工造雪。

北京冬奥会也不例外，在延庆赛区、张家口赛区以及首钢滑雪大跳台，使用的都是人工造雪。“只是，我们在雪的来源上更加强调‘循环利用’。”北京冬奥会造雪团队中方负责人、张家口赛区古杨树场馆群山地运行经理魏庆华说。

魏庆华告诉科技日报记者，人工造雪是一个由水变雪的物理过程，雪场的雪消融后，通过蓄水设备将消融雪水积蓄起来，沉积、过滤后可进行再次造雪。而且，由于造雪过程不添加其他添加剂，收集后的消融雪水还可用于景观绿化和农业灌溉，达到循环利用的效果。

在雪场用尽量少的水资源造尽量多的优质雪道，还有一个更直接的方式——储雪，即将冬天的雪储存起来，挨过高温夏天，等到来年冬季再进行使用。

这样的想法并非天方夜谭，伯恩哈德·鲁西在发布会上表示，他并不了解中国的情况，但在近些年的欧洲，都会在春天的时候把雪尽可能地堆到一起，然后用东西把它覆盖住、储存起来，“这样我们可以将上一个雪季30%到50%的雪保留下来（冬季再用）。”伯恩哈德·鲁西说。

其实，在国家重点研发计划“科技冬奥”专项“赛事用雪保障关键技术研究与应用示范”项目的支持下，中国的科研团队也已完成了储雪技术及设备的研发。中国科学院西北生态环境资源研究院王飞腾团队在2017年便全程参与北京冬奥组委在延庆石京龙滑雪场开展的储雪试验，经过整个夏季的“考验”，大概60%的雪被储存下来。

在2021年11月，张家口赛区迎来30公分降雪，利用这次降雪，张家口赛区启动造雪工作，将自然雪作为基底加以利用，储存大量自然雪后再进行人工造雪，实现雪资源的高效利用。

（科技日报北京2月6日电）

(责编：罗知之、陈键)