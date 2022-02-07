魏依晨

原标题：国产压雪车显身手 在冬奥赛场做出“雪拉面”

走进冬奥·黑科技

在张家口崇礼的奥运雪道上，一阵寒风吹过，细碎纷飞的雪沫贴着雪白的地面俏皮地打了个滚儿。一台“大块头”在雪地上稳稳驶过，所过之处，雪面变得服服帖帖，形成一道道漂亮的雪条，恍如拉面一般。

这个“大块头”就是我国高端大马力压雪车，由河钢宣工研发生产的SG400。

国产压雪车长啥样？

这辆国产压雪车，长8.3米、高2.9米、前铲最大宽度5.4米的“大块头”，行动起来却十分灵活，爬坡过坎不在话下。

据了解，高端压雪车是冰雪产业必需的大型装备，《中国滑雪产业发展报告》显示我国压雪车有广阔的市场，但目前国际滑雪设备市场一直被国外企业垄断，国内由于冰雪装备的研发制造方面起步较晚，大、中功率的高端产品目前在国内尚属空白。以前，国内没有成熟的制造厂家生产这类型机械。

开发压雪车要掌握在寒冷、大落差、低比压、高强度作业环境下的特殊技术。为助力我国冬奥及冰雪产业发展，在充分调研论证的基础上，2017年初河钢宣工压雪车项目立项，先后投入研发试制人员60余人。

经历艰难的研发之路，最终河北宣工完成16项重点技术攻关，实现了SG400压雪车整机全部部件的设计开发，国内首台高端大马力压雪机仅用一年时间就下线了，填补了国内工程机械行业在高端压雪车领域的空白。

国产SG400压雪车，高端在哪？

据悉，河钢宣工SG400压雪车不仅外观新颖，还集合了耐低温材料、静液传动电子控制等先进技术，在性能、结构、关键电液技术方面完全与国际接轨，部分核心技术拥有自主知识产权。

别看它块头大，爬坡能力却很强，爬45度的陡坡照样如履平地。还特别“抗冻”，能在－40℃—15℃范围内正常工作。另外，控制系统充分考虑了国内雪情参数，利用存储记忆功能可随时调出各种参数，快速应对各种雪况。

而且考虑到雪场作业的环境、时间，河钢宣工在压雪车的研制中增添了许多贴心的设计。创新整机设计模式，驾驶室采用大型双曲率加热防爆前窗，应用加热的型式应对高山陡坡大风的特殊工况，有效保护驾乘人员和精密仪器，即使在零下二十多度的环境中，仪表也能指示精准，操纵杆也能反应灵敏，保证夜间作业安全。

据悉，压雪车履带也是整机设计中的重中之重，冬奥组委对比赛用雪道的各项标准要求极为严苛，既要使雪道平整松软不飞雪，又不能压得过硬造成结冰打滑。咱们这款压雪车应用了新型橡胶材质履带，不仅使履带达到了雪道平整要求，还大大降低了整机机重，在雪道实际工况首次测试时，SG400压雪车就达到了98%的平整率。

（科技日报张家口2月6日电）

(责编：罗知之、陈键)