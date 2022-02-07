魏依晨

原标题：这道白色大幕墙竟是防风网

冬奥会已经拉开帷幕，北京冬奥会张家口赛区云顶滑雪公园空中技巧及U型场地技巧赛道迎风侧两排塔杆之间随着电机的运转缓缓张开巨大白色幕墙，配着鲜艳的冬奥会会徽，成了云顶滑雪公园一道靓丽的风景。

这道大白色幕墙是什么“宝贝”？能起到多大作用呢？记者带您了解一下。

据了解，这是国产滑雪安全设备的骄傲——防风网，“远远看上去，它好像是雪白的布，但完全不是。”研发团队刘庆宽教授介绍说，大概只有4毫米厚的高密度聚乙烯材质防风网，内部有着复杂的立体空间结构，孔洞的组合恰好满足防风与透光双重性能需要，以及强风下的抗拉性能需要。

据了解，对于室外雪上项目，风是至关重要的影响因素。无论是往届的冬奥会，还是世界杯等比赛，因为强风而导致比赛延期或者取消、影响比赛成绩、运动员摔伤等情况频现。建造防风网是降低和消除风对比赛影响的主要做法。

在云顶滑雪公园空中技巧、U型场地技巧进行的比赛项目，运动员跳跃高度大，且需要在空中进行技术展示，在有风的条件下，完成技术动作会受到很大影响。防风网的建造极大限度地减少风对运动员比赛的影响，对于保证运动员的安全和比赛的顺利进行，具有重要的意义。

当前，雪上比赛场地防风网的关键技术被西方个别公司所垄断，为了解决施工人员入境难、安装费用高等问题，石家庄铁道大学风工程研究中心主任刘庆宽教授承担了云顶滑雪公园研发防风网系统项目。该防风网系统主要有以下几个特点：一是防风效果好，防风网能把运动员运动空间内超过10米/秒的风速降至3.5米/秒，达到国际雪联比赛要求；二是力学性能强，防风网抗拉强度大，且零下30多摄氏度的低温下力学性能有保证，阻燃性好；三是视觉效果靓，网和塔都是雪白颜色，且塔采用了喷塑工艺，网的材料加入了抗紫外线材料，使得整个系统在室外风吹日晒降雨降雪状态下，保持颜色不变；四是控制系统优，防风网设计了抗低温电力控制系统，可以整张网方便地张开和收回；五是系统造价低，通过优化设计，在保证以上功能的前提下，努力提高各个部分的经济性指标，降低了整个系统的造价。

记者获悉，云顶滑雪公园应用了刘庆宽团队自主研发的防风网技术，打破了国外的技术垄断，解决了建设费用高、建设周期长等多项技术能量，它的防风性能、力学性能、视觉效果都达到了国际先进水平，技术得到了国际雪联和国际奥委会的一致认可和高度评价。

(责编：罗知之、陈键)