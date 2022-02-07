原标题：首个在星际自由飘荡黑洞现身

科技日报北京2月6日电 （记者刘霞）据物理学家组织网5日报道，一个国际研究团队证实，他们在2011年目击的一个“微引力透镜”事件是由一颗在星际空间自由自在漫游的孤独黑洞引起，这是科学家们有史以来首次观测到此类黑洞。研究人员还测得了这颗黑洞的质量和移动速度。

科学家们一直认为有许多黑洞在星际空间自由游荡，但此前未曾发现过。这是因为黑洞处于太空的黑色背景下，所以很难发现它们。之前的研究表明，通常在恒星寿命结束时，其核心会坍塌，可能会形成黑洞。

在本研究中，研究团队借助“微引力透镜”效应发现了这颗在星际空间“流浪的小孩”。所谓“微引力透镜”效应，是指一颗前景天体经过一个背景恒星前面时，背景恒星发出的光，会有一部分被前景天体产生的引力弯曲，导致背景恒星好像突然变亮了一般。不过，由于距离遥远，“微引力透镜”效应比较微弱，因此即使最好的现代望远镜也很难探测到。

但在2011年，两个寻找这种“微引力透镜”效应的团队借助哈勃空间望远镜，发现一颗恒星似乎在无缘无故变亮。出于好奇，美国约翰斯·霍普金斯大学天文学家凯拉什·萨胡领导的研究团队开始分析哈勃望远镜的数据。此后他们一直在观察光线的变化，希望这种亮度的增强是由于黑洞所导致。然后他们发现，恒星的位置似乎发生了变化。

研究人员认为，造成这种变化的原因只可能是一个看不见的移动物体（比如一个黑洞）在经过恒星时对其发出的光施加了引力。随后，研究人员继续研究这颗恒星及其发出的光线，证实了恒星发出光线亮度增强的持续时间很长，最终确认了这颗黑洞的存在。

研究人员表示，上述证据能够有力证实他们发现了一颗自由漂浮的黑洞。而且，他们甚至测出了其质量约为太阳质量的7倍，行进速度约为45公里/秒。

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