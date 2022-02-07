金 凤

原标题：用科技挖掘增产潜力 江苏粮食总产连创新高

1月22日，科技日报记者从江苏省政府召开的全省农业农村经济运行情况新闻发布会获悉，2021年，江苏全年粮食总产749.2亿斤，连续8年稳定在700亿斤以上，连续5年创历史新高；全省农村居民人均可支配收入26791元，同比增长10.7%，增幅连续多年高于城镇居民，城乡居民收入比缩小到2.16∶1。

2021年是“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年。江苏省农业农村厅副厅长季辉表示，2021年全省农业农村发展主要表现为“两稳五提升”：即粮食等重要农产品生产“稳”，农民持续较快增收“稳”，乡村产业发展、乡村建设水平、乡村治理效能、农村改革创新、城乡融合发展实现新提升。

“藏粮于地、藏粮于技”，不断挖掘增产潜力，让江苏2021年的粮食生产交出高分答卷。2021年，江苏粮食总产居全国第8位，粮食亩产460公斤，居主产省第3位，比全国高19%。

江苏的稳粮增效，离不开农业技术装备的支撑。江苏省农业农村厅总农艺师唐明珍介绍，江苏不断加大高标准农田建设投入，多措并举培育健康土壤，着力提升耕地地力，“十三五”期间，全省耕地质量等级提升0.5等，达到4.28等。组织实施种业“揭榜挂帅”项目，着力解决种源“卡脖子”问题。深入开展粮食绿色高质高效创建，推广优良食味水稻品种1600万亩以上，超过全省水稻种植面积的一半。实施农机化“两大行动”，狠抓粮食机收减损技术落实。

唐明珍表示，2022年，江苏将坚决扛起粮食主产区政治责任，努力建设新时代鱼米之乡。

促进农民增收，是农业农村工作的中心任务，也是实现共同富裕的重点。2022年，江苏如何促进农民增收，发展乡村产业促增收？

季辉表示，今年，江苏省将通过发展特色产业、延伸产业链条、拓展新兴业态、强化利益联结、引导创业创新促增收。

“今年，我们将把促进农民增收、推动共同富裕摆到更加突出的位置，大力实施农民收入十年倍增计划，紧紧抓住乡村产业这一重要关键，深入推进农村一二三产业融合，挖掘农业内部增收潜力，拓展就业空间和增收渠道，加快构建农民收入持续较快增长长效机制。”季辉说。

(责编：罗知之、陈键)