王 溪 张落雁

老外滩夜景。

宁波江北区委宣传部供图

日前，文旅部和国家发改委公布了首批国家级旅游休闲街区名单，浙江宁波老外滩榜上有名。

位于三江口的宁波老外滩是进入宁波古城的门户，唐宋以来，这里就是中国最繁华的港口之一，也是近代著名宁波商帮的发祥地。包玉刚、邵逸夫等众多宁波帮商人从这里启航，国内“第一家华商银行”“第一家华商保险”等机构在这里诞生。作为浙江省唯一现存的能反映中国近代港口文化的外滩，这里保留了1844年开埠以来的大量欧陆建筑：中西合璧的宗教建筑、洋行商号、名人宅院、石库门建筑群……而今，老外滩植入了更多新都市文化因素，成为集购物、美食、娱乐、旅游、居住于一体的城市时尚地标。

酒吧、餐饮、文创、零售……老外滩有着丰富的旅游休闲业态。街区内，拥有近200家商户。走在老外滩核心区，威士忌吧、民谣音乐酒吧、鸡尾酒吧、流行音乐吧……或喧嚣，或文艺，满足不同消费人群的爱好和需求。夜幕降临，这条国内首屈一指的特色酒吧街，吸引着全国各地的游客和外籍友人前来光顾。

2021年初，随着老外滩核心区与延伸段贯通，市民与游客能在老外滩体验到的业态也愈发丰富。诺邸书店、外滩邮局、八王子中古店、欢喜城城市文旅书吧等生活体验、文创零售类业态已逐渐成为“网红”打卡点。与此同时，一批米其林星级餐厅也相继落户老外滩，让大家有了更为优质的就餐体验。街区内还囊括了宁波市美学艺术地标——宁波美术馆、全国首个以保险为主题的博物馆——中国保险博物馆和中东欧国际人文交流新窗口——中东欧之家。

据了解，2021年，宁波老外滩核心区接待游客近400万人，这与街区内举办的一系列高人气活动密不可分。新春佳节，老外滩打造出巨大的打卡美陈吸引游客拍照留念；元宵节，老外滩的灯谜活动老少皆乐；“五一”小长假，老外滩的主题歌会吹响了劳动号角；国庆节，老外滩国旗飘扬，红歌嘹亮；中秋节，老外滩的手作月饼、团扇与圆月相映成趣……创意集市、时尚秀展、露天音乐会等各类特色活动更是持续开展。值得一提的是，老外滩已连续4年成功举办中东欧国际人文交流活动。

2021年以来，街区打造了全国首个以宁波本土文化为主题的沉浸式戏剧《入戏·老外滩》，观众参与其中，与主人公一起推动剧情发展。观众看到的每一样道具、每一处空间都精工细作地描摹了宁波风情：宁波帮文化、十里红妆文化、饮食文化、非遗文化、宁波戏曲等元素都在这部剧里活跃了起来。截至目前，该剧目已上演百余场，成为老外滩业态的点睛之笔。与此同时，宁波市首个“甬剧创新实践展示基地”在老外滩挂牌成立，这也是继《入戏·老外滩》之后，落户老外滩的第二个演艺空间多元化发展项目。

(责编：罗知之、陈键)