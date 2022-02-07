本报记者 覃皓珺

原标题：冰墩墩为何受追捧

北京冬奥会上，勇夺金牌的奥运健儿备受关注。赛场外，吉祥物“冰墩墩”也一举成为“顶流”，赢得了不少粉丝的喜爱。

“冰墩墩”到底有多火？2月6日，记者来到位于北京王府井工美大厦的北京2022官方特许商品旗舰店。店外，热情的消费者排起数百米长队。店内，“冰墩墩”造型产品前人头攒动。

“我们专程为‘冰墩墩’而来！”和朋友相聚一同购物的“80后”刘艺洁说。正在读大学的王鹤朦与母亲一出商店，就向记者展示印着“冰墩墩”造型的纪念章套装。“我和妈妈从早上七点多就一起来排队，排队同时也在用手机关注冬奥的情况。”

“在做好疫情防控的前提下，旗舰店增加了更多窗口、采取了限购举措，希望更多人能够将冬奥特许商品带回家。”特许企业冬奥项目部副总经理李颖告诉记者，也希望大家理性消费、快乐消费，享受“冰墩墩”带来的幸福和喜悦。

“这两天也有朋友问我，去哪里可以买到‘冰墩墩’？我想这从一个侧面体现了广大民众对北京冬奥会的关注，是‘带动三亿人参与冰雪运动’的成果在特许产品方面的体现。”在2月6日的新闻发布会上，北京冬奥组委新闻发言人赵卫东说。

北京冬奥组委市场开发部部长朴学东介绍，由于需求的集中爆发，加上各工厂的工人师傅还在春节假期，目前出现了部分产品，特别是“冰墩墩”特许商品暂时不容易买到的情况，北京冬奥组委市场开发部高度重视，已和各生产企业进行了沟通，待工厂开工后，采取积极措施推进产品生产，将会有产品源源不断供应市场。

“冰墩墩”为何如此受追捧？除了冬奥会与春节交融的喜乐氛围，以及鲜明的中国特色、精妙的造型设计，其中蕴含的文化内涵和时代价值也至关重要。

“‘冰墩墩’等冬奥商品的火爆，是中国文化软实力持续提升的成果，也是民族自豪感、自信心的彰显。从产业端看，国家近年来大力推动文化创造性转化和创新性发展，客观上为打造中国特色的超级文创IP奠定了基础，让海外受众从中感受到丰富的中国文化内涵。”中国传媒大学文化产业管理学院副教授王青亦表示，“冰墩墩”等中国文创在海内外“破圈”，能进一步讲好中国故事、提升国家形象。

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