韩元军

原标题：开辟冰雪旅游新境界

北京冬奥会申办成功以来，我们见证了冰雪旅游的全面升级。冰雪旅游的快速发展，跃动着经济社会发展的脉搏，讲述着千家万户的美好生活故事，向世界描绘着中国的美丽风景。

北京冬奥会激发了群众冰雪旅游的消费需求，“三亿人上冰雪”从愿景变为现实。数字就是最好的证明，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，全国冰雪休闲旅游人数从2016年至2017年冰雪季的1.7亿人次，增加到2020年至2021年冰雪季的2.54亿人次，预计2021年至2022年冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数将达3.05亿人次。

冰雪旅游市场出现结构性调整，“小区域、低消费、高频次、旅游本地生活化、服务自助化、冰雪观光和滑雪休闲度假并重”成为市场结构调整的重要特征和趋势。

产业兴、投资旺、格局新，成为我国冰雪旅游供给新特征——冰雪旅游产业链条式发展，市场扩容带动产业兴旺，冰雪企业从中国走向全球。冰雪旅游投资火热但更为理性，正在从单纯规模扩张向提质扩容的内涵式发展转变。

国际奥委会主席巴赫评价，中国实现了超过3亿人参与冰雪运动的目标，这是前所未有的伟大成就，将成为本届冬奥会对中国人民和国际奥林匹克运动作出的重大贡献，也将从此开启全球冰雪运动新时代。

以北京冬奥会为契机，我国冰雪旅游要坚持高质量发展，将政策优势转化为产业推动力。要着眼于国内和国际两个市场，继续扩大冰雪旅游市场规模，推进冰雪旅游供给侧改革，构建世界级冰雪旅游大国产业体系。深入挖掘中国冰雪文化的内涵，以文化提升冰雪旅游产品吸引力，向各国游客展示中国冰雪文化的独特魅力。 （作者系中国旅游研究院战略研究所博士）

(责编：罗知之、初梓瑞)