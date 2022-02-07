人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

站上赛场的中国品牌

韩 叙
2022年02月07日09:38 | 来源：经济日报
小字号

原标题：站上赛场的中国品牌

在北京2022年冬奥会开幕前，一组关于背包的照片在网络上火了起来——多位曾经报道过2008年北京奥运会的记者，又背着当年的媒体包，回到了“老家”。据报道，不少外国记者表示，每逢大型赛事报道，自己都会背着它，特别实用。

如果说，2008年的背包更多体现的是中国制造的强大，那么在北京2022年冬奥会上，一个最显著的变化是，中国品牌已经站在中国制造的肩膀上，撑起一片更大的天空。

比如，安踏。作为北京冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴之一，安踏出品的“冠军龙服”除了在产品设计上体现了大量中国元素外，该产品最为人津津乐道的就是植入了自主研发的“炽热科技”，让人能够长时间待在零下20摄氏度的低温天气中。

类似的一幕还发生在匹克身上。在本届冬奥会上，有几支代表团身着这家中国品牌的服装亮相，非常吸人眼球。自2008年启动“奥运发展计划”以来，匹克已先后支持了20余支国际代表团亮相夏奥会和冬奥会，其产品进入110多个国家和地区的市场。

从2008年到2022年，从“撞包”到“撞衫”，我们清晰地看到了中国制造从品质到品牌的跃升。正在崛起的中国品牌，已经不再仅仅是产品的供给者，而且还是技术的探路者、趋势的引领者，甚至是需求的创造者。它们正在重新定义中国制造。

我们看到，在本土市场，国潮批量崛起、老字号玩出“新花活”，在消费升级的语境下，更多既前沿又时尚的中国品牌正在发光；在海外市场，中国品牌正在悄然改变全球消费者对中国制造的刻板印象，其影响力、竞争力全面提升。

近年来，随着“一带一路”建设深入推进，新冠肺炎疫情影响下全球产业链价值链变化，加上此次北京冬奥会的助力，中国品牌以令人惊叹的速度与能量站到了世界舞台的聚光灯下。

本届冬奥会，除13家奥林匹克全球合作伙伴外，还签约了11家官方合作伙伴、11家官方赞助商、10家官方独家供应商和13家官方供应商，涉及食品餐饮、体育设备、石油化工、网络安全、软件服务等多个领域。对于征战在赛场上的中国品牌来说，冬奥会这样的顶级赛事，不仅是各国选手实力的比拼，更是各国品牌价值的较量。比赛已经开始，期待更多中国品牌站上领奖台。

(责编：罗知之、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
春节假期全国预计发送旅客1.3亿人次
　　人民网北京2月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，春节假期7天，预计全国铁路、公路、水路、民航发送旅客1.3亿人次，比2021年同期增长31.7％，比2019年同期下降69.2％。其中，预计铁路发送旅客3029.7万人次、公路发送旅客9127万人次、水路发送旅客304.6万人次、民航发送旅客500.9万人次。…
2月6日全国预计发送旅客2645万人次
　　人民网北京2月7日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月6日（春运第21天），全国预计发送旅客2645万人次。其中，铁路预计发送旅客820万人次，公路1650万人次，水路52万人次，民航123万人次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部