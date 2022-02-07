韩 叙

原标题：站上赛场的中国品牌

在北京2022年冬奥会开幕前，一组关于背包的照片在网络上火了起来——多位曾经报道过2008年北京奥运会的记者，又背着当年的媒体包，回到了“老家”。据报道，不少外国记者表示，每逢大型赛事报道，自己都会背着它，特别实用。

如果说，2008年的背包更多体现的是中国制造的强大，那么在北京2022年冬奥会上，一个最显著的变化是，中国品牌已经站在中国制造的肩膀上，撑起一片更大的天空。

比如，安踏。作为北京冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴之一，安踏出品的“冠军龙服”除了在产品设计上体现了大量中国元素外，该产品最为人津津乐道的就是植入了自主研发的“炽热科技”，让人能够长时间待在零下20摄氏度的低温天气中。

类似的一幕还发生在匹克身上。在本届冬奥会上，有几支代表团身着这家中国品牌的服装亮相，非常吸人眼球。自2008年启动“奥运发展计划”以来，匹克已先后支持了20余支国际代表团亮相夏奥会和冬奥会，其产品进入110多个国家和地区的市场。

从2008年到2022年，从“撞包”到“撞衫”，我们清晰地看到了中国制造从品质到品牌的跃升。正在崛起的中国品牌，已经不再仅仅是产品的供给者，而且还是技术的探路者、趋势的引领者，甚至是需求的创造者。它们正在重新定义中国制造。

我们看到，在本土市场，国潮批量崛起、老字号玩出“新花活”，在消费升级的语境下，更多既前沿又时尚的中国品牌正在发光；在海外市场，中国品牌正在悄然改变全球消费者对中国制造的刻板印象，其影响力、竞争力全面提升。

近年来，随着“一带一路”建设深入推进，新冠肺炎疫情影响下全球产业链价值链变化，加上此次北京冬奥会的助力，中国品牌以令人惊叹的速度与能量站到了世界舞台的聚光灯下。

本届冬奥会，除13家奥林匹克全球合作伙伴外，还签约了11家官方合作伙伴、11家官方赞助商、10家官方独家供应商和13家官方供应商，涉及食品餐饮、体育设备、石油化工、网络安全、软件服务等多个领域。对于征战在赛场上的中国品牌来说，冬奥会这样的顶级赛事，不仅是各国选手实力的比拼，更是各国品牌价值的较量。比赛已经开始，期待更多中国品牌站上领奖台。

(责编：罗知之、初梓瑞)