1月份中国物流业景气指数发布 继续保持在景气区间
2022年02月07日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年1月份中国物流业景气指数，数据为51.1%，较上月回落1.5个百分点。
中国物流与采购联合会会长助理何辉认为，1月份，受节日因素影响，物流业景气指数呈周期性波动，较上月有所回落，但指数水平仍继续保持在景气区间，实现平稳开局。
何辉分析称，从分项指数看，业务量指数、新订单指数、资金周转率指数、设备利用率指数、物流服务价格指数、主营业务成本指数和业务活动预期指数位于景气区间。从行业看，铁路运输业和邮政快递业业务量和新订单指数有明显增加。从区域看，东部地区物流活动更加活跃。从企业看，大型企业景气指数超过55%，连续多月保持在55%以上相对高位。
业务总量指数回落。1月份，业务总量指数较上月回落1.5个百分点至51.1%，但整体运行水平较为平稳。
从业人员指数回落。1月份，受春节期间从业人员返乡等因素影响，从业人员指数较上月回落1.2个百分点至48.7%。
库存指数有所回落。1月份，平均库存量指数回落2.4个百分点至49.1%；库存周转次数指数回落1.6个百分点至49.2%。两项库存指数双双呈现出周期性回落特征，后期有望出现恢复性增长。
从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为50.5%和57.5%，均保持在景气水平，预示物流活动仍将保持平稳运行的态势。
(责编：王仁宏、吕骞)
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