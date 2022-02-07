人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年1月份中国物流业景气指数，数据为51.1%，较上月回落1.5个百分点。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，从各分项指数的变化看，反映供需的业务总量指数、新订单指数继续放缓，但仍保持在50%以上；资金周转、平均库存、设备利用率、从业人员等反映企业运营情况的主要指数有所回调，但与往年同期相比回调幅度明显偏小，显示出在岁末年初需求放缓、多点疫情散发冲击形势下，物流业运行仍保持较强韧性，对实体经济和抗击疫情发挥了较好畅通保障支撑作用。

物流业务量增长平稳。1月份，业务总量指数为51.1%，连续5个月保持在50%以上，其中节假日居民消费和部分大宗商品物流需求形成坚实支撑。对此，该负责人分析称，一方面，假期临近，电商平台促销和年货储备双向发力，邮政快递业务总量指数环比上升5.1个百分点；另一方面，各地按照国家要求强化年初煤炭中长协合同履约，加大煤炭运输协调保障，确保主力电厂动力煤库存充足，同时为一季度生产开工及投资建设积极储备物资，煤炭、油品及矿产物资等大宗商品物流业务量也快速增长，铁路运输业务总量指数环比上升5.3个百分点。

大型物流企业和综合型物流企业压舱石作用突出。1月份，大型物流企业景气指数超过55%，连续多月保持在55%以上相对高位。按物流企业类型看，运输型物流企业景气指数为51.5%，但6个月来出现波动明显，去年三季度一度冲高到60%，近2个月又连续回落7.9个百分点，而综合型物流企业景气指数保持在50%以上，回落仅0.7个百分点，降幅远低于运输型物流企业和仓储型物流企业，反映出综合型物流企业供应链一体化服务能力较强，与产业加速融合。

物流市场保持微观活力。诸多企业坚持春节不打烊，保障防疫和民生物资畅通，资金周转率和设备利用率较好，两项指数连续5个月保持在50%以上，近三个月均值超过52%。虽年关将至，但就业形势良好，从业人员指数为48.7%，与业务量指数比率为0.95，过去6个月这一比率稳定在0.95上下，显示出在当前物流需求基础上，人员供需总体适配性较好，物流运作效率稳步提高。

该负责人表示，总体来看，受短期因素扰动影响，物流业景气指数小幅回落，物流业运行仍保持强劲韧性，新年开局平稳向好。从预期来看，1月份业务活动预期指数为57.5%，保持在高位区间，较上月上升4.1个百分点。从调查来看，多数企业对一季度和全年保持积极预期，认为后期走势大概率回升。

该负责人还表示，物流运行中的问题也需要进一步关注，一是不平衡性发展倾向加剧。分地区来看，中部、西部抗扰动能力和恢复速度明显低于东部；从市场主体来看，中小微企业运营水平明显偏低，1月份微型企业新订单指数、主营业务利润指数比全行业低6.9和5.4个百分点。二是企业盈利水平仍然承压。物流服务价格指数长期低位，利润指数明显低于成本指数，随着诸多运营成本上升，二者差距扩大，从去年四季度的6.8个百分点扩大到今年1月份的8.2个百分点。

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