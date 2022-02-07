人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，今年春节期间（1月31日至2月6日），全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.49亿件，较去年农历同期增长16%，邮政快递传递亲情、温暖人心的作用进一步凸显。

国家邮政局相关负责人表示，今年春节期间，全国邮政快递业运行情况总体安全稳定，邮政快递服务业务量增幅较大。其中，揽收快递包裹4.2亿件，与2019年、2020年、2021年农历同期相比分别增长545%、338%、12.04%；投递快递包裹3.29亿件，与2019年、2020年、2021年农历同期相比分别增长645%、280%、21.6%。

该负责人表示，自1月17日春运开始以来，截至2月6日，全国邮政快递业已累计揽收快递包裹38.9亿件，较去年农历同期增长34.1%；投递快递包裹44.6亿件，增长36.94%。

春节既是中华民族重要的传统节日，也是一年中的消费旺季，特别是在“就地过年”的倡议下，网络拜年、互寄年货成为过年新方式，一件件快递包裹也承载了亲朋之间最诚挚的祝福。

该负责人表示，今年春节期间，节日期间特色产品和节庆寄递需求旺盛，农产品网销继续保持快速增长态势，寄递企业坚持“不打烊、不休网、不积压”，努力克服南方地区低温阴雨雪天气带来的不利影响，为人民群众度过喜庆安康的新春佳节提供了良好的寄递服务保障。

该负责人表示，为了让老百姓能够放心地使用邮政快递服务，邮政管理部门毫不放松抓好疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”，邮政快递企业严格落实疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范，严格执行国际邮件快件逐件、各面消毒等作业规范，严防“物传人”，落实寄递渠道全链条全环节有效防控，扎实做好安全生产各项工作，寄递服务渠道畅通有序，未发生大规模邮（快）件停滞延误，未发生重特大生产安全事故。

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