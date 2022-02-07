原标题：5G+冰雪运动，一场亮点纷呈的“邂逅”

2月4日，立春之日，北京2022年冬奥会在鸟巢开幕。从北京2008年奥运会到北京2022年冬奥会，中国联通与奥运的情缘不断书写。

中国联通作为北京2022年冬奥会官方合作伙伴，在北京市和河北省张家口市两地三赛区87个场馆以及连接场馆的道路实现5G网络全覆盖，打造了“智慧观赛、智慧办赛、智慧参赛”三大场景十大应用，为赛事组织者、运动员、媒体、电视转播商、观众等提供了强有力、高可靠的通信网络服务。

保障通信，织牢两地三赛区“一张网”

中国联通始终将冬奥通信保障作为头等大事，织牢冬奥会两地三赛区“一张网”，将5G技术更深层次地融入冬奥。

开幕式通信保障任务涉及固定通信、移动通信、焰火燃放、应急通信、公网对讲、视频转播（OBS）、5G创新等8个专项，以及指挥部日常办公通信服务保障。中国联通举全集团之力，确保所有节点联络光缆均采用双路由双上联，保障各类专线471条、固定电话及无线固话115部、公网对讲（POC）终端241台、WiFi点位495个、基站85个、室分点位895个、OTN网络点位1692个、OIN网络点位301个，综合布线3032条，开通应急通信车2辆，铺设各类型临时光缆45余公里、马道1800余块，并对长途骨干网光缆、央视图像视频传送光缆、承载冬奥会重保大客户业务光缆等管线设备实施重点保障，累计巡查光缆900条，共计6000余公里。

5G赋能，为冬奥插上“数字羽翼”

鸟巢作为北京2022年冬奥会开幕式举办场馆，经过中国联通的精心规划和部署，已实现5G全覆盖。在开幕式上，联通5G网络满足了现场观众、演职人员近4万人在线收发短视频、视频通话、直播等业务，同时满足场外观众沉浸式直播体验需求。

此外，中国联通焰火保障团队历经6个月的准备、数百小时的测试，在4次全要素演练及开幕式正式保障中，保障人员在低温环境现场值守累计时长达64小时；移网团队创新采用了“分布式大规模天线技术”“空频多维5G能力融合”“载波聚合”“全面的SA网络”“5G切片”“小区合并”“智能动态波束”“大上行”等八大“黑科技”，为鸟巢打造了全面覆盖的先进5G网络，使其5G能力相比4G提升了20倍以上，满足运动员及观众的用网要求。

本次冬奥会开幕式还充分融入“智慧冬奥、科技冬奥”理念，除了全场景移动视频直播外，诸多媒体通过采用中国联通5G网络切片，可随时随地做到通讯信号接入，实现了开幕式现场照片及视频的实时回传，使鸟巢成为真正的5G千兆场馆。

(责编：董童、李源)