2月4日晚上，万众瞩目的北京2022年冬奥会开幕式在鸟巢举行，深圳作为唯一的南方海滨城市举办庆祝活动，并通过连线的方式，与开幕式热场演出进行互动，共赴冰雪之约。

作为一座年轻的科技创新之城，为了这次冬奥开幕式，深圳采用了机器人、无人机、激光等元素，以硬核科技赴冰雪之约。2022架无人机组成冬奥会和冬季残奥会两大吉祥物——冰墩墩和雪容融的形象，在深圳夜空闪耀。值得一提的是，依托于“深圳礼物”优必选悟空机器人，深圳还专门打造了冬奥运动智能机器人。

56台空机器人身穿56个民族的传统服饰，凭借超强的生命感与表现力带来了精彩的集体舞蹈表演，他们还挥舞冬奥旗帜，为奥运健儿喝彩。

在布置着鲜花、浪花和冰花的舞台上，9台机器人化身滑雪、滑冰运动员，生动还原了运动员在冰雪运动中的飒爽英姿。

机器人踩着定制的滑雪板

这次表演将机器人和冰雪运动结合起来，精彩展现冰雪运动独特魅力，助力冰雪运动走进千家万户，为更多人带来健康与欢乐，为美好生活增添时代光彩。

人机共融，为冬奥增添畅想。作为新冠疫情发生以来如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会不仅是全球优秀运动员的竞技盛会，也是展示科技创新成果的舞台。（人民日报客户端广东频道）

(责编：董童、李源)