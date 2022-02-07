根据文化和旅游部数据中心测算，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次。实现国内旅游收入2891.98亿元，假日市场总体安全平稳有序。

春节假期，探亲访友、都市休闲、乡村度假、冰雪休闲成为市场主流。数据显示，2022年春节假期，省内游、跨省游比例分别为78.3%、21.7%。近程自驾游、亲子游、主题公园游、冰雪游等短途休闲活动增量明显，在本地找“年味儿”成为越来越多人的过年选择，“包个小院儿过大年”成为时尚。北京乡村民宿预订火爆，与2021年同比增长1.4倍，呈现“一房难求”态势。

在冬奥热情持续高涨的带动下，以冰雪项目为主的冰雪游成为虎年春节假期的时尚新潮玩法。春节假期冰雪主题体育旅游精品线路，带热周边滑雪、温泉、非遗、研学、美食、酒店等业态。

传统民俗文化有机融入春节活动，假日期间，湖北恩施宣恩县兴隆老街开街，合拢宴、高强山歌等民俗风情轮番上阵，特色农产品、土家特色工艺品汇聚成别具一格的年货街，一展少数民族地区特色年味。

此外，借助数字技术和智慧旅游建设，各地云展览、云春晚、云讲座、云演艺等精彩纷呈，游客通过景区官方微信公众号和OTA平台，一站式获取预约、限流、疫情防控、管理服务等信息，实现科学管控、智慧限流。

虎年中国电影春节档票房已超60亿元

最新数据统计显示，截至大年初六（2月6日）21时16分，虎年春节档中国电影票房已超60亿元。

有面子更有“里子” 文化消费升级

虎年新春，兼顾“就地过年与返乡团圆”，节日期间形式多样的促消费活动提质升级。过年也不再局限于传统的餐饮和娱乐，而是向更高层面的精神需求上延伸。来看记者在北京的体验↓↓

总台央视记者 蒋树林：这里是正在举行的故宫宫灯展，它是为春节特意举行的文化大餐。今年春节我没有回家，从这个展览上找年味儿，探秘从我手上的动作开始。

历史上，宫灯传递着节庆的欢悦喜庆，寄托国运昌隆、吉祥福禄的美好祈愿。历经岁月洗礼，宫灯早已化为传统文化的符号。春节假日，故宫博物院的九盏宫廷灯经过精心修复，以多媒体艺术展演的方式在公众面前亮相。

张灯结彩故宫宫灯展总策划导演 张宇坤：过年不只是说要满足我们的味蕾，把我们中华民族的这些文化，通过多媒体的方式，通过更加多元的手段来去展示到我们的老百姓面前，这才是我们中华民族的年味儿。

在这一抹故宫红氲之间，故宫守灯人、宫灯修复匠人等多位往昔古人，搭载光影时空机，穿越至今，在他们的精彩演绎中，重现曾经的宫灯背后的历史故事，观众在场景内重温宫灯所承载的春节文化记忆。

春节假期，在北京圆明园遗址公园里，复原三百多年前老北京市井文化的“拾光买卖街”热闹开市。游客换古装，品京城小吃，看相声评书。这几位小游客干脆坐下来，开个考古盲盒，过一次考古挖掘的瘾。

游客：我觉得还不错，做了个独角兽。

游客：我喜欢寻宝。找以前的东西。

中国旅游研究院发布的2022年一季度暨春节文化消费调查显示，文化体验成为春节节假日休闲和拉动消费的主要内容；从消费方式来看，线上与线下文化消费场景实现了深度融合；从消费支出来看，文化体验有效带动了消费，非遗文化、人文风情、市井烟火成为休闲消费的重要选项。

寻找诗和远方 夜间经济点亮春节档

沉浸式演艺、奇妙光影秀、夜间博物馆，在这个春节假期，人们在夜间经济打造的新空间中，寻找诗与远方。来跟随记者到四川成都去看一看↓↓

月光下、锦江岸，三五人……和着一千多年前唐代诗人杜甫的名句，游客们登船赏湖，畅游夜幕下的天府之国。科技、文化、数字技术的应用让锦江“夜经济”有了新的“打开方式”：临江而建的成都十二月市博物馆在这个春节逐一亮相，带着市民游客们“沉浸式”感受唐宋时期成都的繁华盛景。

成都市锦江区商务局局长 付尤宏：我们打造的是一个全沉浸交互式商业文化博物馆，运用多媒体互动功能，游客可以直接与“古人”对话，了解第一张纸币“交子”诞生的历史。

春节假期，各地夜间消费业态推陈出新，夜间消费场景创新力度不断加大，全国夜间消费额实现3790.87亿元，同比增长27.06%，在整体消费额占比 33.71%，较去年同期提升2.25个百分点，夜间经济发展动能显现。分业态看，夜娱、夜宵、夜游、夜购为代表的夜间经济消费业态分别同比增长 19.99%、28.91%、15.87%、28.76%。

中国旅游研究院院长 戴斌：春节夜间的文化活动和旅游消费变得越来越活跃，从晚上6点钟到10点钟，我们称为黄金四小时，助力夜间经济高质量发展。发展夜间旅游，以时间来换空间。

虎年市场旺 农村消费开门红

春节假日期间，工业品下乡，农产品上行，农村消费市场也呈现开门红。

在浙江湖州南浔镇的一家综合市场里，一套智能化家居系统吸引了前来采购的南浔镇马腰村村民罗云华。她告诉记者，今年春节家里一下子多了好几样会说话、能自己工作的电器。如今村里也流行科技年货，从智能音箱、扫地机器人到家庭影院，几乎家家户户都会买上一两件。

浙江省湖州市南浔镇马腰村村民 罗云华：村里面环境越来越好了，我们和父母也都搬进了新房子里面，通过我们自己的努力，可以把日子过得越来越好。

工业品下乡，农产品上行。春节期间，江苏常熟里睦村供销新合作农副产品生产基地，农户们正忙着采收田里的新鲜蔬菜。这些蔬菜经过地头清洗、包装等“预处理”后，接着发往里睦村曹家桥冷链配送中心，第二天就出现在常熟市区各大超市的货架上。

常熟市民：蔬菜都很新鲜，上面都有二维码，食品非常有保障的。

新鲜蔬菜、时令水果保价保供，两保工作的背后是中国供销新合作一套城乡联动、村企挂钩的县域商业流通模式。仅在江苏，这种联动模式就已覆盖常熟市100多个行政村，开设镇村小店50多个；并联合邮政、电信推出了线上微店，线上线下结合，可配送商品种类达500多种。

江苏供销新合作负责人 包乾申：这两年留常过年的人多了，我们超市里面的商品比往年要增加三分之一，农民也忙得开心有钱赚，市民“菜篮子”也得到了保证。

从消费业态看，商品消费中，节能降耗、智能家电、新兴电子产品等消费逐渐崛起，“大件换新”为农村消费注入新活力；服务消费中，农村消费结构由商品向多元服务转型升级，“净菜”“定制年夜饭”“自主配餐”等预制食品成为新宠，乡村旅游、康养医疗、民俗主题游路线服务品质不断提升，农村消费结构进一步改善。

(责编：王静、袁勃)