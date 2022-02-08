中新财经2月7日电 7日，上海市消保委发文称，春节长假期间(1月31日至2月6日)，年夜饭、快递服务、文娱票务、网络游戏成为上海市投诉“重灾区”。

今年春节，不少消费者选择“就地过年”，本地休闲文娱、订菜送餐、网购等消费市场需求旺盛。据上海市消保委统计，长假期间(1月31日至2月6日)，全市各级消保委共受理消费者投诉4600件。

按投诉类别分，商品类投诉1949件，其中服装鞋帽、食品、家居用品位居商品类投诉的前3位；服务类投诉2651件，其中快递、文娱票务、网络游戏位居服务类投诉的前3位。投诉呈现以下特点：

一、年夜饭备受消费者关注，订餐配送服务提升有空间

年夜饭一直是春节的“重头戏”，今年春节越来越多的消费者选择预制菜，也有不少消费者通过平台订送生鲜菜品、外卖食品等。

长假期间，全市各级消保委共受理订餐订菜类投诉210件，消费者主要反映，订购的预制菜品迟迟不发货、订单被擅自取消、页面宣传与实际货品不符等。

二、“就地过年”带动购物热情，快递相关投诉增多

春节长假，“买买买”成为不少消费者“犒劳自己”、欢度新春的不二选择。消费者蓄积的购物热情被极大释放，服装鞋帽、食品成为消费者购物的主要品类。

长假期间，全市各级消保委共受理服装鞋帽和食品类投诉881件，消费者主要反映，商品质量瑕疵、商家拖延发货、货不对板等。

三、文娱消费动能强劲，经营者规则告知不清需完善

春节长假，文娱消费需求旺盛、动能强劲。沪上休闲娱乐活动丰富多彩，影院观影、乐园游览、KTV、展览、密室逃脱等满足了各类消费者不同的需求。

长假期间，全市各级消保委共受理文娱票务类投诉377件，其中，电影票务投诉242件，消费者反映的主要问题有：购买的电影票无法退款或改签、电影票无法兑换等。此外，也有不少消费者投诉反映，前往KTV、游乐园、密室等娱乐休闲场所，前期付款时商家规则告知不清、付款后商家无法提供服务等。

四、网络游戏需求升温，“爷奶辈”账号频繁深夜上线引关注

不少消费者在春节期间宅家打游戏，网络游戏需求升温。

长假期间，全市各级消保委共受理网络游戏相关投诉185件。投诉中反映出一些新情况，在国家相关部门下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》后，一些未成年人为绕开游戏防沉迷系统，用爷爷奶奶辈的身份证件注册，“轻松”打游戏，尤其是春节期间在深夜频繁上线，偷偷摸摸“充值”“酣战”，引发退款争议。

对此，上海市消保委呼吁家长切实履行监护职责，保管好自己的身份证件、取消免密设定或仅限于小额支付免密，在给孩子玩游戏前，要注意检查账户的身份证信息，避免防沉迷系统失效，更好地保护未成年人。(完)

(责编：牛镛、岳弘彬)