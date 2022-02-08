本报北京2月7日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：今年春节假期（1月31日至2月6日），全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹7.49亿件，较去年同期增长16%。

节日期间特色产品和节庆寄递需求旺盛，农产品网销继续保持快速增长态势，邮政快递业务量增幅较大。其中，揽收快递包裹4.2亿件，与2019年、2020年、2021年同期相比分别增长545%、338%、12.04%；投递快递包裹3.29亿件，与2019年、2020年、2021年同期相比分别增长645%、280%、21.6%。

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 02 版）

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