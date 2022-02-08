春节假期全国非现金支付金额近15万亿元
较去年同期增长16.2%
2022年02月08日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月7日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：2022年春节假期支付业务监测数据显示，我国支付业务量持续增长，助力消费市场稳中向好发展。综合主要商业银行、支付机构和清算机构数据测算，2022年春节假期（1月31日至2月6日）全国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10.0%和16.2%。
购物消费支付快速增长，零售类商户支付金额较去年同期增长22.9%。餐饮消费支付持续火热，餐饮类商户支付金额较去年同期增长29.6%。交通出行支付显著增长，铁路、航空、公交、地铁等交通行业商户支付金额较去年同期增长18.8%。酒店住宿支付大幅增长，酒店住宿类商户支付金额较去年同期增长26.9%，笔均支付金额增长23.7%。
《 人民日报 》（ 2022年02月08日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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