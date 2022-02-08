康 岩

虎啸山河基业固，春风浩荡开胜景。新春之际，全国上下能量充盈，各行各业干劲满满。放眼广袤中华大地，在农村、企业、社区、学校、医院、军营、科研院所……每一份付出奉献，都是事业的赓续传承。每一张热情的笑脸，都值得用心珍藏。

回首2021年，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，国家战略科技力量加快壮大，改革开放迈出新步伐。民生保障有力有效，百姓菜篮子、果盘子、米袋子更丰裕，人们的获得感、幸福感、安全感更充实。生态文明建设持续推进，千里沃野、万亩良田、秀丽山川、壮阔大海……人与自然和谐共生的美好画卷，在中华大地全面铺展。

在中国传统文化中，虎是勇敢、无畏的象征。新的一年，虎跃新程，中华儿女正以时不我待、只争朝夕的精神，为建设幸福美好的新生活，踔厉奋发、笃行不怠。冬奥赛场上，奥运健儿挥洒汗水，为国争光；乡村田埂上，农民辛勤耕作，创造丰足的生活；科研院所里，科学家紧锣密鼓，持续攻关，破解技术难题；基层社区里，工作人员忙里忙外，全力守护防疫关卡……各行各业的干部职工和普通劳动者，拧成一股绳、合成一股力，在你我携手、勠力同心中，激发追梦奋斗、书写荣光的强大正能量。

山以险峻成其壁立千仞，海以奔腾就其风涛万里。道路越崎岖，越需要凝心聚力、勇往直前；前程越远大，越需要龙骧虎步、跃马扬鞭。只要我们以更加勇毅的担当、更加务实的行动埋头苦干，就一定能在时代滚滚向前的洪流中成为搏击风浪的弄潮儿，在奋斗的长卷里书写浓墨重彩的新篇章……

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)