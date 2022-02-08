本报记者 孔德晨

浙江省永康市浙江立久佳运动器材有限公司是一家以跑步机生产为主的健身器材智能工厂，产品主要销往欧洲和东南亚国家，去年企业销售量大幅度提升。图为日前在公司车间里，工人在组装多功能电控产品。

胡肖飞摄（人民视觉）

江苏省如皋港集团发挥水运联运、江海外联的交通枢纽优势，不断提升国际运输能力，稳住内外贸基本盘，为长三角一体化高质量发展增添新引擎。图为近日在如皋港苏中国际集装箱码头，机械正在进行物资装卸作业。

吴树建摄（人民视觉）

全球第二大商品消费市场、货物贸易总额连续5年全球第一、吸收外资保持全球第二——2021年中国商务发展取得佳绩。在国务院新闻办日前举行的新闻发布会上，商务部有关负责人表示，2021年中国商务运行稳中向好、好于预期，实现“十四五”良好开局。

内外贸发展取得新突破

商务部综合司司长郭婷婷介绍，目前中国已成为全球第二大商品消费市场，货物贸易总额连续5年全球第一，吸收外资保持全球第二，对外投资稳居世界前列，设立21个自由贸易试验区，推进海南自由贸易港建设，签署全球最大的自贸协定区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

看国内消费，全年社会消费品零售总额44.1万亿元，增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力。值得注意的是，升级类商品消费增长明显。商品零售增长11.8%，其中限额以上单位金银珠宝、体育娱乐用品、文化办公用品分别增长29.8%、22%和18.8%。新能源汽车销量增长1.6倍。

看对外贸易，全年货物进出口39.1万亿元，增长21.4%，成为经济运行中的一大亮点。国内规模和份额再上台阶，进出口规模接连迈上5万亿、6万亿美元两大台阶；主体活力持续增强，有进出口实绩企业数量56.7万家，增加3.6万家。

看吸收外资，全年实际使用外资首次突破万亿，达到1.1万亿元，增长14.9%，新设外资企业4.8万家，增长23.5%，实现引资规模和质量“双提升”。外资结构不断优化，高技术产业引资增长17.1%，占比提升至30.2%。

“商务运行稳中向好、好于预期。”郭婷婷说，“外贸、外资、消费规模和对‘一带一路’沿线国家投资占比创四个历史新高，多双边合作取得重大突破，实现‘十四五’商务发展良好开局，为国民经济持续恢复发展作出了积极贡献。”

消费展现强大活力和韧性

过去一年，国内大循环主体作用正在增强。商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋介绍，2021年，消费市场克服疫情带来的不利影响，呈现稳步恢复态势，展现出强大活力和韧性。从全年情况看，有以下几个特点和亮点：

创新驱动特点明显。各种新技术、新理念在消费领域广泛渗透，策展型零售等新业态新模式快速迭代，体验式、沉浸式、互动式消费新场景不断涌现，商旅文体、线上线下加快融合。

智能消费较快增长。限额以上单位通讯器材零售额比上年增长14.6%。5G手机出货量2.66亿部，增长63.5%，占同期手机出货量的76%。一些电商平台智能门锁、智能卫浴、扫地机器人等智能产品销量增长30%以上。

绿色消费蓬勃发展。“以汽车为例，新能源汽车销量达到352.1万辆，比上年增长1.6倍。”徐兴锋说，“二手车交易量达到1758.5万辆，增长22.6%。”

徐兴锋表示，今年消费总体将继续保持恢复发展的态势。未来，商务部将从提升传统消费能级、加快新型消费发展、促进城市消费升级、补齐乡村消费短板、办好消费促进活动等5方面，通过深化汽车流通领域改革、鼓励发展新业态新模式新场景、加快推进国际消费中心城市培育建设、加快县域商业体系建设等方式促消费，稳定市场预期，提振消费信心。

外贸长期向好的基本面没有变

郭婷婷介绍，2021年对外投资合作和对外援助执行平稳发展。全年对外直接投资9366.9亿元，增长2.2%，结构更加优化。其中，对“一带一路”沿线国家投资增长7.9%，占比提升至14.8%；对欧盟投资增长13.4%。“截至2021年底，在境外经贸合作区累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39.2万个就业岗位。”郭婷婷说。

多双边经贸关系取得新突破。自贸区提升战略取得重大进展，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）如期生效实施；多边合作发挥更大作用，举办中国加入世贸组织二十周年高层论坛及专题展；双边和区域经贸合作更加深化，中美省州经贸合作成效显著，中俄贸易创历史新高，推进中新共建陆海贸易新通道。

未来，稳外贸方面该如何发力？

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，未来将着重实施跨周期调节稳外贸行动、市场多元化行动、外贸供应链畅通行动、外贸创新提质行动等四项行动，进一步提高贸易便利化水平，切实为企业纾困解难，办好广交会、进博会、服贸会等重大展会，指导企业巩固传统市场、开拓新兴市场，发挥好跨境电商、海外仓等新业态、新模式带动作用，建设好全球贸易数字化领航区，促进绿色贸易健康发展。

“中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。”李兴乾说。“今年，外贸将坚持稳字当头、稳中求进，和量的扩张相比，我们更加注重质的提升。在各地、各部门和广大外贸企业共同努力下，我们有信心，实现外贸开门稳，保持全年外贸运行在合理区间。”

(责编：牛镛、岳弘彬)