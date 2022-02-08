本报北京2月7日电 （记者邱海峰）国家统计局近日发布的数据显示，2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%，两年平均增长18.2%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内各种风险挑战，各地区、各部门大力支持工业发展，工业经济持续稳定恢复，企业利润实现较快增长，盈利能力稳步提升。

近八成行业利润实现增长。2021年，在41个工业大类行业中，有32个行业利润较上年增长，占78%，行业增长面较上年扩大14.6个百分点。部分行业利润实现较快增长，有6个行业利润增长超过1倍，有18个行业利润实现两位数增长。与2019年相比，有31个行业利润实现增长，占75.6%；其中，有21个行业利润两年平均增速超过10%。

高技术制造业引领作用较为突出。2021年，高技术制造业利润较上年增长48.4%，两年平均增长31.4%，增速分别高于规模以上工业平均水平14.1和13.2个百分点，占规模以上工业利润的比重较2020年、2019年分别提高2.1和4.2个百分点，展现较强发展活力。分行业看，医药、电子及通信设备制造业利润增势强劲，较上年分别增长77.9%、44%，对高技术制造业利润增长贡献较大；航空航天器及设备、信息化学品制造行业利润增长较快，分别增长76.2%、52.6%。

采矿及原材料行业对利润增长拉动较强。2021年，在大宗商品价格上涨带动下，上游采矿、原材料制造业利润较上年分别增长190.7%、70.8%，两年平均分别增长41.1%、33.6%，增速均明显高于规模以上工业平均水平。其中，煤炭和原油价格年内涨幅较大、高位运行时间较长，带动煤炭、油气开采行业利润较上年分别增长212.7%、584.7%；石化产业链中的石油加工、化工行业利润分别增长224.2%、87.8%，钢铁行业利润增长75.5%，均实现高速增长。

装备及消费品制造业利润均较快增长。2021年，中下游的装备制造业、消费品制造业利润较上年分别增长16.3%、24.6%，两年平均增速分别为13.5%、14.4%，均实现两位数增长。分行业看，近九成装备制造行业利润较上年增长，其中，利润规模最大的电子行业增长38.9%；金属制品业受集装箱需求旺盛带动，利润增长28.7%，增速创近年新高；电气机械、专用设备行业利润分别增长12.2%、10.2%。随着消费需求持续恢复，七成以上消费品行业利润较上年增长，其中，化纤行业利润增长149.2%，明显高于近年平均水平；酒饮料、文教工美、纺织服装行业利润分别增长24.1%、19.2%、14.4%。

关于今年形势，朱虹表示，工业企业效益状况持续改善存在压力，2022年工业经济持续稳定发展仍面临诸多挑战。下阶段，要着力提升制造业核心竞争力，做实做强做优实体经济，落实好减税降费、保供稳价等政策，大力帮助企业纾困解难，更大激发市场主体活力，促进工业经济平稳运行提质增效。

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