本报北京2月7日电 （记者徐佩玉）7日，中国人民银行发布2022年春节假期支付业务监测数据显示，我国支付业务量持续增长，助力消费市场稳中向好发展。据测算，1月31日至2月6日，全国非现金支付业务量为208.4亿笔、金额14.9万亿元，较去年同期分别增长10%和16.2%。

春节期间，社会公众在购物、餐饮、出行、休闲娱乐等场景下支付业务量持续增长。购物消费支付快速增长。假日经济叠加春节促销活动带动购物消费稳步增长，零售类商户支付金额较去年同期增长22.9%。餐饮消费支付持续火热。春节期间亲朋聚会等餐饮消费需求旺盛，餐饮类商户支付金额较去年同期增长29.6%。交通出行支付显著增长。铁路、航空、公交、地铁等交通行业商户支付金额较去年同期增长18.8%。酒店住宿类商户支付金额较去年同期增长26.9%，笔均支付金额增长23.7%，整体呈现高品质住宿特点。

(责编：牛镛、岳弘彬)