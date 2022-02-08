本报北京2月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2022年1月末，我国外汇储备规模为32216亿美元，较2021年末下降285亿美元，降幅为0.88%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，2022年1月，外汇市场运行总体延续平稳态势，境内外汇供求呈现基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、地缘政治及宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

关于今后的外汇储备规模趋势，王春英表示，当前全球新冠肺炎疫情持续，外部环境不确定因素增多，国际金融市场波动性加大。但我国坚定不移推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，将为外汇储备规模总体稳定提供有力支撑。

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