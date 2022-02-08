崔 凡

提高统筹利用国内国际“两个市场”“两种资源”的能力，促进内贸和外贸、进口和出口协调发展，是构建新发展格局、实现更高水平开放的必然要求。国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》（简称《意见》），目的就在于推进内外贸一体化、畅通国内国际双循环。

1952年，中国分别设置了商业部和对外贸易部，对内贸与外贸实行分别管理。改革开放以来，中国外贸对国内经济的带动作用不断增强。2003年3月，国家组建商务部，将内外贸管理体制统一了起来。

随着中国经济快速增长，国内大市场的规模优势也越来越大。这为创新型产业发展提供了丰富的应用场景和广阔空间。研发投入高、网络效应和学习效应强的创新型行业，日益成为中国参与国际竞争的优势产业。加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，首先要畅通国内大循环，推动内贸大发展，同时还要打通内贸、外贸之间的阻隔，加快内外贸一体化进程。

这一过程中，打造内外贸融合发展平台是推动内外贸一体化的重要方式。其中，从2009年的第105届广交会开始，这个历史悠久的外贸展会改变了只面向国外采购商的策略，开始组织国内大型商场、连锁超市、大型销售渠道代理等进入交易会，大幅扩大了广交会的影响力。此外，浙江义乌中国小商品城、江苏叠石桥国际家纺城等通过内贸发展起来的大型集市，在商务部、海关总署等部门促进内外贸一体化的政策支持下，也成长为重要的出口货源基地。

接下来内贸外贸融合发展的潜力依然很大。比如，在需求端，庞大的国内市场和活跃的国内贸易，每天都在诞生着海量数据。这些数据一经有效利用，就能产生出巨大的生产力，推动着反向定制（C2M）、智能工厂等创新模式的发展。在供给侧，推进内外贸产品“同线、同标、同质”可以提高企业同时开拓两个市场和利用两种资源的能力，提高其经营灵活性和抗风险能力。国内企业在向高标准看齐的同时，也可以扩大“中国标准”的国际影响力。在《意见》中，就有很多非常具有针对性的有力举措。

促进内外贸一体化，推进“监管一致性改革”应成为一个重要抓手。这其中，既涉及国内监管体制与国外监管体制的对接与协调，也包括国内不同地区、不同部门监管体制和标准的一致性。监管一致性水平越高，企业同时经营内外贸的可能性就越大，内外贸一体化的发展水平也会越高，越有利于服务构建新发展格局。

从长远来看，促进内外贸一体化发展，有利于推动“放管服”改革、优化营商环境，有利于中国企业在应对复杂市场环境中提升灵活性、打造国际竞争新优势，有利于中国推进全面开放、进一步优化区域开放布局。这些都为中国实现更高水平开放和更高质量发展增加不少新看点。

（作者为对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授）

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