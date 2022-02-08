姚 进

原标题：我国外汇储备规模保持稳定

国家外汇管理局2月7日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2022年1月末，我国外汇储备规模为32216亿美元，较2021年末下降285亿美元，降幅为0.88%。1月，外汇市场运行总体延续平稳态势，境内外汇供求呈现基本平衡。

对于造成1月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、地缘政治及宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

截至1月末，我国外汇储备规模已连续9个月位于3.2万亿美元之上，整体保持平稳。“1月外汇储备规模回落，主要由估值因素引起。”中国民生银行首席研究员温彬认为，汇率变动方面，1月美元汇率指数升值0.9%至96.5；非美元货币对美元整体贬值，欧元贬值1.2%，英镑贬值0.6%，日元基本走平。资产价格方面，全球金融资产价格总体下跌，日经225指数下跌6.2%，标普500股票指数下跌5.3%，欧元区斯托克50指数下跌2.9%，以美元标价的已对冲全球债券指数跌1.6%。外汇储备以美元计价，综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，我国外汇储备规模回落。

“真实贸易和跨境资本流动对外汇储备规模保持基本平稳形成贡献。”温彬进一步表示，1月进出口数据尚未公布，但从先行指标上看，我国新出口订单PMI指数环比回升0.3个百分点至48.4%；主要国家中，美国制造业PMI指数虽有回落，但仍在57.6%的较高点位；日本、欧元区制造业PMI指数都有所回升，预示着外需大概率继续对出口形成支撑。证券投资方面，1月北向资金呈现净流入态势，累计净流入167.7亿元。这些因素对我国外汇储备规模保持稳定形成支撑。

如何看待今后的外汇储备规模趋势？温彬认为，下一阶段，我国外汇储备规模有望继续保持稳定。我国经济潜力大、韧性强，近期各方面积极政策陆续出台，有望靠前发力支持稳增长，促进经济运行在合理区间，为外汇储备规模保持稳定奠定了基础。同时也要看到，当前全球疫情走势仍然存在较大变数，发达国家通胀压力不减，货币政策收紧预期提前，金融市场波动加大。国内需求仍显不足，经济面临下行压力。宏观政策要继续大力促进经济企稳回升，利用好美联储货币政策开始实质转向前的时间窗口，加大力度提振内需，支持市场主体尽快扭转预期，同时，防范好美联储货币政策转向风险，增强人民币汇率弹性，促进外汇储备规模保持平稳。

“当前全球新冠肺炎疫情持续，外部环境不确定因素增多，国际金融市场波动性加大。但我国坚定不移推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，将为外汇储备规模总体稳定提供有力支撑。”王春英告诉记者。

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