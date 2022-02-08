乔金亮

原标题：种业振兴要畅通科技经济循环

能否畅通种业的科技和经济循环，事关种业自主创新的成色，事关种业振兴行动的成败。必须加快提升企业创新创造能力，让企业来主导整合聚集各方资源，使科研成果、市场需求在企业这块集成主板上顺畅对接。应建立产学研融合的商业化育种体系，实现科研、金融、基地与企业的无缝对接。

岁末年初，种业不断传来好消息。国家家畜基因库2021年抢救性收集保存了5万份遗传材料，目前资源保存总量达120万份，跃居世界首位。新的种子法将于3月1日起施行，扩大植物新品种权的保护范围和保护环节，以激发育种原始创新。在推动种业振兴纵深发展的一年里，要破解种业科技和经济“两张皮”，加快构建商业化育种体系，着力打造优势龙头企业，形成种业振兴企业集群。

小小的种子早已成为科技较量的赛场。从世界范围看，种业历经矮秆化、杂交化、生物技术三次迭代，正迎来基因编辑、人工智能融合发展的新一轮科技革命。种业发达国家培育了一批集技术、人才、资本于一体的头部企业，就像电脑主板一样，使科研、生产、市场、投资等都能找到接口，集成组装优势资源，实现成果快速转化。目前，德国拜耳、美国科迪华共占全球种子市场份额的40%以上，世界白羽肉鸡种源市场的90%集中在两家畜禽种企手中，全球种业向头部企业聚集的趋势愈发明显。

对我国来说，如果没有极具竞争力的种企，单产水平上不去，就谈不上种业振兴。当前我国四大粮食作物亩均单产与最高水平的国家都有不小差距，水稻比单产最高的澳大利亚低110多公斤，小麦比单产最高的新西兰低近300公斤，玉米单产只有美国的60%。大豆更是短板，近年来自给率仅15%、进口量居高不下，很大程度是因为育种水平不够高。大豆育种力量集中在科研单位，育种企业原创性成果不足，导致平均亩产仅130公斤，出油率不高、机械化程度较低，影响农民种植积极性。

可见，能否畅通种业的科技和经济循环，事关种业自主创新的成色，事关种业振兴行动的成败。为此，必须加快提升企业创新创造能力，让企业来主导整合聚集各方资源，使科研成果、市场需求在企业这块集成主板上顺畅对接。畅通这一循环的关键，是建立产学研融合的商业化育种体系，实现科研、金融、基地与企业的无缝对接，把资源优势转化为品种优势，把品种优势转化为产业优势。

科研单位与优势企业对接。从知识产权看，我国八成左右的种业资源和育种人才集中在科研院所，80%的农作物种企没有植物新品种权，拥有10个以上新品种权的企业仅占2.3%。实现科企对接，目标是把铁皮柜里的专利转化为企业育种的资源，要共建研发平台或产学研创新联合体，鼓励科研人员到企业育种、为企业育种，在种质资源、育种技术、科研人才等方面为企业提供更有效的支撑。

金融机构与优势企业对接。种业是资金密集型产业，需要真金白银的投入。我国农作物种企有7000多家，年研发投入总和仅40亿元，相当于德国拜耳的一半。种业又是一片蓝海，吸引着各类资本投入。农发行计划5年安排1000亿元支持种业，国开行设立科技金融专项贷款重点支持生物育种。下一步，要鼓励金融机构推出适合种业特点的产品，强化投贷联动，创新融资方式，发挥产业基金、股权投资等引导孵化作用，形成长期稳定的金融支持。

种业基地与优势企业对接。2021年，国家推进海南南繁、甘肃玉米、四川水稻等育制种基地建设，启动建设黑龙江大豆种子基地。如今很多地方也在打造区域性种业基地，要完善配套设施和专业服务，让优势企业安心扎根。更重要的是，要认清自身优势，实现基地与企业协同发展。比如，北京种业的特点是生产和销售在外、科研机构在内，相关企业不妨利用好这一特点。

(责编：罗知之、初梓瑞)