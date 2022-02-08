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“银行”标识莫乱用

王宝会
2022年02月08日09:08 | 来源：经济日报
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原标题：“银行”标识莫乱用

日前，中国银保监会发布风险提示指出，一些地方出现多起未经银保监会及其派出机构批准，不规范使用“银行”标识的情况，引发社会关注。

银行是我国的重要金融机构之一，按类型可以分为政策性银行、商业银行等，不同类型的银行承担着不同的金融使命。出现“银行”字样的金融机构，不管何种类型，都必须是经过监管部门批准，依法成立的经营货币信贷等业务的机构。

近年来，在金融服务乡村振兴的背景下，一些地方的公司或平台似乎嗅到商机，上演了一出出“东施效颦”的戏剧。比如，在营业场所或网站等显著位置借“银行”标识之名，套用“银行”名称命名相关生态资源经营发展平台，打起了银行经营模式的“擦边球”。

这类公司或平台根本就不是银行机构，只是在发展形式上借鉴银行业务展业，将某些资源像银行吸收存款一样存入，再经过平台规模化“吸储”和专业化整合后，与市场供需对接，农户可以随时提取或兑现。这种运用新型经营业态的做法，假如运营得当，可发挥出一定的规模效应，进而盘活相关资产，但也要在合规和有效监管之下健康运作。

在这些运作中，如果在公司或平台的名称上套用“银行”标识，那就显然不妥。未经批准使用“银行”字样，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》有关规定，即“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样”。某些公司或平台命名时混淆视听，不仅可能会对社会公众造成误导，更有可能扰乱金融市场秩序。

因此，对有关公司或平台动辄冠以“银行”名称的做法，必须加以矫正。一方面，对于这些公司和平台来说，要慎用“银行”字样标识，一旦使用，须尽快主动改正，免得陷入法律纠纷。另一方面，监管部门应及时整改纠正不规范使用“银行”字样的行为。同时，有关方面应做好释法宣传工作，将督导和执法相结合，依法协调推进规范“银行”字样使用清理工作。

(责编：罗知之、初梓瑞)

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