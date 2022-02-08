蓝庆新

原标题：推动冰雪持续释放效应

北京冬奥会使得人们对冰雪运动的关注度和参与度持续高涨。冰雪运动的兴起有力促进了我国冰雪经济发展，冰雪制造、冰雪服务、冰雪基础设施建设、冰雪科技、冰雪人才培养等产业链条逐步形成，冰雪文化、体育、娱乐、旅游等消费需求不断增长，“冷冰雪”正逐渐释放“热效应”。

冰雪经济对高质量发展具有重要推动作用。冰雪经济涉及体育娱乐、配套服务、基础设施、装备设备、交通物流、文化旅游、食宿购物等行业，集聚大量资源，能产生更多创新创业机会和就业岗位。冰雪经济消费具有多样性和高关联度特征，有利于满足人们不断增长的美好生活需要，促进消费提质升级。冰雪运动自然场地大多集中于山区，特别是经济相对不发达的东北、华北及中西部区域，其所带来的有关经济业态，如“冰雪+乡村旅游”“冰雪+民俗文化”“冰雪+基础投资”等，能够为当地经济社会发展注入新动力。

冰雪经济大有可为。我国拥有全球规模最大的冰雪运动参与人群，是全球最大的潜力需求市场，冰雪经济市场消费潜力巨大。国家高度重视冰雪经济发展，以冬奥会筹办为契机，冰雪经济基础设施投入不断增加，为冰雪经济发展提供了基础条件；在应对新冠肺炎疫情的背景下，以国际一流的冰雪运动基础设施和服务能力，如期向世界推出一场简约、安全、精彩的冬奥盛会，势必强化对国内外冰雪经济资金、技术和人才的吸引，形成持续发展动力。

也应看到，我国冰雪经济发展仍处于起步阶段，常态化深度参与冰雪经济的需求有待挖掘，冰雪经济受季节影响较大，项目及产品供给单一，创新力不强，市场发展和产业标准仍需规范促进，国际化冰雪品牌缺乏，国际合作尚需深化。应以冬奥会举办为契机，从以下几方面入手，持续推动冰雪经济“火热”发展。

一是培育消费需求。提升人们对冰雪运动和冰雪经济的认识，通过举办冰雪嘉年华、冰雪冬令营等全民冰雪体育健身和文化活动，培养和激发人们长期主动参与冰雪运动的意识和兴趣。冬奥会举办后，有关场馆设施将向国内外民众开放，积极承揽国际国内冰雪赛事等活动，有助于发挥冬奥会的持续带动效应。

二是加强创新发展。创新经营方式，推动冰雪经济全季节运营，运用先进的制冷保温系统，加大室内冰雪场地应用，打造与冰雪季同标同质同样的场地环境，使人们四季均可参与冰雪项目。更加广泛运用AR、VR等数字技术，模拟“冰雪+”体验场景和冰雪相关产品智能体验及销售场景。挖掘冰雪经济内涵，根据地方特色，融合体育赛事、休闲娱乐、文化旅游、康养医疗等，因地制宜开发多元化冰雪经济特色创新产品和项目。

三是提升保障水平。制定冰雪经济产业标准和服务标准，健全法律法规，强化行业监管和自律能力，规范市场经营主体行为，推动冰雪经济规范有序发展，努力为消费者带来良好的软硬件服务保障，为冰雪经济市场主体发展提供有力的市场环境保障。

四是深化国际合作。立足中国实际，推进冰雪经济高质量开放，加强产业研发、标准、营销、服务、管理等环节国际接轨程度，发挥冬奥会造势效应，大力推动中国冰雪项目、冰雪产业“走出去”，并加强与冰雪产业跨国公司和国际冰雪体育组织合作，努力打造一批冰雪产业国际品牌。

（作者系对外经济贸易大学教授）

(责编：罗知之、初梓瑞)