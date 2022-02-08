姜天骄

原标题：春节档电影能否“值回票价”

灯塔专业版数据显示，截至2月6日21时9分，2022年春节档电影总票房突破60亿元，创下中国影史春节档总票房第二的好成绩。与此同时，春节档“票价贵”的话题也登上热搜。数据显示，大年初一平均票价为56.1元，一些地方《长津湖之水门桥》的票价在100元以上。一般情况下，票价与观众对影片的心理预期正相关。票价越贵，观众对影片内容和质量的期待值就越高。那么，虎年春节档的影片究竟能否“值回票价”？

回答好这个问题，我们先来分析几部热门影片。

要说春节档的顶流大片，《长津湖之水门桥》当之无愧。该片以逼真宏大的战争场面征服观众。在拍摄过程中，片方坚持不用一秒的资料镜头，每一片雪花都要自己拍摄，这样精益求精的制作标准在很大程度上展现出中国电影的工业水平，开拓了国产战争片的新境界。从该片当前的票房和口碑来看，足以证明观众对这部影片的认可。

史诗级战争场面撼人心魄，独具匠心的艺术想象同样值得尊重。同为抗美援朝题材的影片，《狙击手》选择以小见大，精细、生动、形象地刻画了志愿军战士与强大对手斗智斗勇的过程，向观众展现了一种小而美的艺术表现形式。主旋律的创作应该有更多可能，《狙击手》就是对主旋律电影的一次创新和突破，代表了当下中国电影叙事的进步。

以往春节档大多要靠合家欢的喜剧片和商业片挑大梁。虎年春节档，一部现实题材影片《奇迹·笨小孩》获得了不错的票房和不俗的口碑。影片立足新的时代背景，展现平凡人的奋斗历程，对现实有观察、有思考、有关怀，传递了满满正能量，成功引发观众共情。《奇迹·笨小孩》定档春节档，展现了影视行业对现实题材影片的关照，是对春节档电影赛道多元化拓展的一次大胆尝试。

电影内容的娱乐功能仍然是春节档期观众选择影片的首要因素。《这个杀手不太冷静》是虎年春节档唯一一部纯喜剧的合家欢贺岁电影。影院里此起彼伏的欢笑声也为这个春节增添了一抹动人的亮色。但是，幽默搞笑从来不是观众对喜剧片的唯一诉求。这部影片喜剧背后精心打磨的剧情和励志的故事内核，让观众在笑过之后懂得了“成功只是比未成功多坚持了一次”。该片在短时间内票房就突破10亿元，体现出好口碑对票房形成强大的驱动。

不可否认，虎年春节档影片类型更为多元，战争片、喜剧片、动画片、剧情片，可谓百花齐放，全面覆盖了观众的春节观影需求。从单片口碑来看，观众也表现出较高的满意度。甚至一些此前抱怨票价太贵的观众，在观影之后也会由衷赞叹“值回票价”。

在市场需求旺盛的情况下，电影票价小幅升高有一定的合理性。时至今日，春节档已经晋升为内地头号档期。头部项目纷纷抢滩春节档，观众也形成了一定的春节观影习惯。春节期间观影人次多、影院成本高企，票价较平时有所上涨，这与逢节日机票涨价、景区淡旺季票价不同，是一个道理。但是，合理也不可以任性。对于文化市场来说，电影并非无可取代的消费品。影院创收不能仅靠涨价，还应通过提升服务质量、优化观影环境、促进合理排片等手段，力争长久留住观众。此外，随着春节档接近尾声，票价应逐步下调，满足更多对价格敏感观众错峰观影的需求，充分发挥优质影片综合效应。

还要看到，电影票价并非越低越好。早年的爆款影片《阿凡达》，其在IMAX银幕的票价普遍是二三百元，但依然一票难求。而对那些口碑不佳的影片来说，即便9.9元还是无人问津。在电影工业化水平越来越高的情况下，一部高质量的影片离不开高投入。片方有了足够的票房收入，才能对产业上游形成正向回馈。观众愿意用真金白银支持电影产业高质量发展，也希望电影人以此为动力，创作出更多“值回票价”的精品力作，共同打造我国电影产业的美好未来。

(责编：罗知之、初梓瑞)