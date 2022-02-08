杨海泉

原标题：全球服务贸易仍低于疫前水平

本报日内瓦讯（记者杨海泉）世界贸易组织（WTO）近日发布服务贸易报告称，2021年三季度，全球服务贸易同比增长25%，与货物贸易增长保持同步，计算机、金融和商业服务等数字化可交付服务是增长的主要驱动力。运费飙升使全球运输服务同比增长45%，与2019年同期相比增长12%。

报告说，由于2021年三季度全球服务贸易水平仍比2019年同期低5%，因此，最新的增长值尚不能代表服务贸易已全面复苏到疫情前水平。全球新冠疫苗分配不均，新冠病毒新型变异毒株的出现，以及各国边境限制等继续对国际旅行造成影响。疫情封锁措施导致消费者对一些商品的需求飙升，加之发达经济体推出财政刺激措施等因素，推动了经济复苏。但由于需求激增和疫情相关限制措施，导致港口运输瓶颈、全球集装箱分配不当和交货延误出现，进一步推动运费大幅上涨。2021年三季度亚洲运输出口同比增长71%，比2019年同期增长46%。

报告显示，航空客运复苏继续滞后，仍远低于疫情前水平。2021年三季度全球国际旅行者支出在2020年的低基数基础上同比增长54%，但仍比2019年的数值低52%。与疫情前相比，欧洲国家降幅最低，为32%，原因是2021年夏季欧洲大陆放松了旅行限制。相比之下，因为一些国家仍处于关闭状态，亚洲旅游出口较疫情前下降了81%。

2021年三季度，全球建筑、娱乐、法律和金融服务等其他服务平均同比增长15%。作为一个整体，这些服务受疫情影响较小，2020年出口同比仅萎缩1%。

2021年前三季度，计算机服务继续强劲增长，累计出口较2019年同期增长34%。发达国家和发展中国家都出现快速增长，其中，美国计算机服务出口增长29%，毛里求斯增长42%，爱尔兰增长51%，乌克兰增长63%，孟加拉国增长68%。

互联网流量在疫情期间达到顶峰。据国际电信联盟（ITU）估计，2021年全球国际互联网带宽增长了30%。但与2019年相比，2021年前三季度电信服务费用下降了4%，反映出全球电信服务价格特别是捆绑通信服务价格稳步下降。

建筑业仍然是受疫情影响最严重的领域之一。2020年全球建筑出口下降了18%，2021年前三季度比2019年同期下降12%。作为全球最大建筑商的欧盟和中国，其建筑业出口分别比2019年下降了19%和4%。造成这一下降的主要原因是，钢铁和劳动力等面临供应链瓶颈，价格不断上涨，并导致建筑项目被推迟或取消。

根据最新数据，2021年1月至11月，许多经济体的服务出口累计价值仍低于2019年的水平，其中澳大利亚降幅最大，达35%。非洲的摩洛哥和乌干达服务出口比2019年下降了20%。相比之下，在运输服务的支撑下，中国和韩国的服务出口分别增长了37%和12%。得益于计算机服务，巴基斯坦和印度等其他亚洲经济体的服务出口超过了疫情前水平。

(责编：罗知之、初梓瑞)