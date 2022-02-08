李佳霖

原标题：“环球中国年”溢满春节味儿

点开线上北京环球度假区官方APP和微信小程序，一棵神奇的桃树跳入视线，满树桃花盛开，橙色的灯笼悬挂其上，散发着浓浓年味儿。哈利·波特城堡灯光秀、环球城市大道电影院等线上介绍，无不吸引着人们去现场体验一场酷炫的欢乐之旅。

北京环球度假区首个“环球中国年”季节性主题活动已于2022年1月22日开启。来到北京环球度假区，被称为“环球新春许愿树”的桃树位于好莱坞大道的尽头，树下的“悍娇虎”身着喜庆的红色新衣与游客合影，不少游客选购许愿牌，写下新年愿望并挂在桃树下的许愿架上，祈福新的一年如意美满，感受“春来福到，环球迎新”的喜庆氛围。

在北京环球影城主题公园的入口处，悬挂着6盏特别为“环球中国年”设计的新春灯笼装饰，它们以中国传统的剪纸、镂空等手工艺精心打造，结合“财神送宝”“连年有余”等传统春节主题，将功夫熊猫阿宝、小黄人、侏罗纪世界努布拉岛的恐龙等形象栩栩如生地刻画出来。

春节期间，从年味满满的新春装扮到耳目一新的娱乐体验，北京环球影城主题公园不断上新新春娱乐项目和特色商品，带给游客与众不同的新年体验。

前往小黄人乐园的路上，游客穿过特别打造的新春拱门，装扮成老虎形象的小黄人、逗趣的“蕉龙”、绽放的礼花以及传统农历新春元素装饰充满童趣与年味儿。

充满东方传奇色彩的功夫熊猫盖世之地是北京环球度假区年味最浓的主题景区之一。在和平山谷，处处张灯结彩。别致的灯笼、喜庆的窗花、传统的对联，使整个主题景区沉浸在红红火火的年节氛围中。

最让游客耳目一新的主题娱乐表演，是北京环球度假区的首个新春特别活动——“环球中国年”全新推出的环球龙虎新年秀。在热闹欢腾的锣鼓声中，游客可以尽情欣赏具有传统春节特色的祥狮献瑞舞狮表演。备受喜爱的电影角色功夫熊猫阿宝、悍娇虎和美美换上特别设计的中式新年“红装”，在表演队伍中与游客亲密互动。

除了娱乐项目，琳琅满目的特色年货产品、精心制作的春节美食也不可错过。北京环球度假区相关负责人介绍，多家餐厅及美食亭共推出近30款新春菜肴及传统中式小吃，让游客大饱口福。

在功夫熊猫盖世之地，熊猫婆婆私房菜上新了重庆辣子鸡、酸菜鱼和红烧狮子头；平先生面馆准备了蒜汁水晶肴肉、泡椒笋尖和鲜花椒香麻鸡。此外，功夫小吃还推出糖葫芦、水饺、豉汁排骨蒸芋头等多款具有春节特色的中式小吃。“环球中国年”活动期间，诺金度假酒店等两家度假酒店为游客带来包括春节团圆宴、主题下午茶、春节主题餐饮等精彩体验，为游客提供多样化的选择。

(责编：罗知之、初梓瑞)