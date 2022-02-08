本报记者 鲁元珍

原标题：春节假期国内旅游出游2.51亿人次

本报北京2月7日电（记者鲁元珍）春节遇冬奥，旅游年味浓。根据文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游2.51亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%；实现国内旅游收入2891.98亿元，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。

春节假期，各地在做好疫情防控和安全生产的同时，加大文化和旅游产品、服务供给力度，丰富群众节日生活。

“周边游+深度游”模式凸显，近程旅游品质化、个性化趋势突出。数据显示，春节假期省内游、跨省游比例分别为78.3%、21.7%。不少游客选择了自驾游、亲子游、主题公园游、冰雪游等短途休闲活动，在本地寻找年味。预约向导、周边精致露营、租车自驾本地游、精致旅拍等近程休闲活动提质升级，品质化、个性化产品更加契合春节出游需求。“民宿即目的地”“泡民宿汤池”“包个小院儿过大年”……春节期间，独栋民宿订单量比2021年春节上涨约56%。北京乡村民宿预订火爆，同比增长1.4倍，呈现“一房难求”的态势。

在冬奥热情持续高涨的带动下，冰雪游成为虎年春节假期的时尚新潮玩法。北京、辽宁、吉林、浙江、四川、新疆等14条春节假期冰雪主题体育旅游精品线路，带热了周边滑雪、温泉、非遗、研学、美食、酒店等业态。河北滦平金山岭滑雪场、黑龙江哈尔滨冰雪大世界、安徽天柱山滑雪场等景区人气兴旺；湖北神农架将冰雪旅游与运动、节日、民宿相结合，打造了“滑雪+赏雪+过大年+住民宿”的组合产品；河南焦作云台山景区于除夕当日恢复开园，吸引大批游客前往“家门口”的滑雪场感受冰雪旅游的乐趣。

传统民俗文化有机融入春节活动，各地张灯结彩，扮靓古村古镇，年画、春联、窗花、庙会、龙舞、狮舞等年俗元素营造出浓浓年味，寺庙祈福、非遗体验、民俗拜年等活动深受游客欢迎。三星堆文物登上央视春晚掀起博物馆旅游热潮，“博物馆里过大年”逐步成熟并形成品牌。皖北乡村市集轮番上演精彩节目，淮南寿县大鼓、宿州泗县泗州戏、太和狮子灯等表演，吸引了众多周边游客。福建各地围绕“福”文化开展了精彩纷呈的主题活动。

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