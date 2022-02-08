魏依晨

原标题：张家口奥运村的床有多神奇？满满都是黑科技

奥运会运动员睡的床一直是热门话题。北京2022年冬奥会的床长啥样？又有哪些黑科技？记者带您揭开其神秘的面纱。

张家口赛区冬奥村位于张家口市崇礼区太子城冰雪小镇内，承担着张家口赛区全部冬奥会和冬残奥会运动员、教练员及代表团成员在住宿、餐饮、娱乐、休闲等方面的服务工作。张家口赛区冬奥村是张家口赛区5个非竞赛场馆之一，地上建筑面积13.5万平方米，居住区含9个公寓楼组团和1个公共组团，包括27栋公寓楼、健身中心、娱乐中心等。

据了解，在运动员居住的房间有近20平方米的客厅，简单地摆放着几张长条桌和配套的椅子，阳光透过落地窗照进来，房间里亮堂得很。卧室内则摆放着有着湖蓝色的皮质床头，1米2宽、2米长的单人床，这张床看似普通，实则科技含量十足。

据工作人员介绍，依循人体工程学原理，该床的床头、床尾有灵活升降功能，能够帮助运动员在激烈的赛事之余，放松紧张身体，舒缓精神压力。冬奥健儿在闲暇之余，还可将智能床调至自己喜欢的角度，进行阅读、玩手机、看电视等娱乐活动。

不仅如此，该床还有创新的“ZERO G零压力模式”，通过遥控器将头脚部抬升至特定角度，使运动员的心脏与膝盖处于同一水平线，能够均衡分散身体压力，有效帮助运动员进行睡前放松，从而获取更好的睡眠。

这张床的黑科技不止于此。

只要手机下载相应软件后，比如设置个闹钟，到点后这张床就会自动起降；为了缓解疲劳，智能床除了床头、床尾可实现调节的机械功能外，它还有睡眠健康、鼾症干预等功能，比如运动员在睡觉时出现打鼾的现象，智能床识别后会自动调节头部的高度，从而缓解运动员打鼾的情况。

同时，该智能床还搭载精密的传感器，能够精准捕捉人体体征数据，监测运动员心率和呼吸信号，管理运动员睡眠数据，形成健康预测报告，帮助教练实时关注运动员状态；还可通过大数据进行预警，防止紧急情况发生。

记者了解到，等到将来冬残奥会的时候，它的高度还可以下调十公分，非常人性化。

(责编：罗知之、初梓瑞)