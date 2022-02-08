原标题：创新驱动产业升级 外贸竞争新优势凸显

科技日报讯 （关悦 实习记者孙瑜）近日，一架空客A321-253NX型飞机办理入区申报手续，成为2022年广州第一架进口的保税融资租赁飞机；广东自贸试验区南沙新区片区新年首批出口的3507辆商品车“出海”，创下南沙汽车口岸单船滚装出口量历史新高……推动高水平开放，离不开高水平创新。为应对新冠肺炎疫情冲击，我国企业加大“专精特新”产品的研发投入，以创新驱动产业升级，外贸竞争新优势进一步凸显。

“我们公司的农业无人机受到全球农业种植户的青睐，远销日本、韩国等20多个国家和地区，2021年出口国家数量比上一年翻了一番。顺利成为海关AEO高级认证企业后，享受到国内外数十项通关便利，为我们扩大国际市场份额带来了新优势。”广州极飞科技股份有限公司海外业务部总经理曹楠表示。

2021年以来，广州海关深入推进“智慧海关、智能边境、智享联通”建设，着力优化口岸营商环境，先后制定实施76项跨境贸易便利化措施、101项稳外贸政策措施。关区七地市外贸进出口总值1.86万亿元人民币，比上年同期增长15.9%。其中，广州市外贸进出口总值10825.9亿元，同比增长13.5%，成为全国第7座“外贸万亿之城”。

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