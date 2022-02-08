统计局：1月下旬重要生产资料市场价格30种上涨13种下降
2022年02月08日09:43 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月8日电 （记者杨曦）国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年1月下旬与1月中旬相比，30种产品价格上涨，13种下降，7种持平。
其中，煤炭板块监测的7种产品中，6种上涨，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，1种下跌，1种持平；黑色金属板块监测的6种产品中，5种上涨，1种下跌；有色金属监测的4种产品中，1种上涨，3种下跌；化工产品监测的10种产品中，8种上涨，2种下跌；农产品监测的8种产品中，4种上涨，2种下跌，2种持平。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国首批知识产权服务出口基地名单出炉 9家入选
- 人民网北京2月8日电 （记者赵竹青）据国家知识产权局官网消息，根据《商务部等7部门办公厅（室）关于组织申报专业类特色服务出口基地的通知》（商办服贸函〔2021〕355号）要求，经地方申报、省市知识产权和商务主管部门初审推荐、第三方机构客观指标评审、专家评审、部门工作组复核等程序，初步认定知识产权服务出口基地9家，名单于2月7日-2月11日进行公示。 在2021年4月举办的第八届中国(上海)国际技术进出口交易会上，商务部副部长王炳南表示，“十四五”期间，中国将进一步完善技术贸易的促进体系，包括建设一批知识产权服务出口基地，为企业提供更加便捷高效的知识产权服务，促进知识产权的创造和运用转化；鼓励建立技术贸易、公共服务和促进平台，为企业提供信息咨询和交易对接服务；会同相关部门完善知识技术贸易的税收政策等。…
相关新闻
- 评论
- 关注