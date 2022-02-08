人民网北京2月8日电 （记者杨曦）国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年1月下旬与1月中旬相比，30种产品价格上涨，13种下降，7种持平。

其中，煤炭板块监测的7种产品中，6种上涨，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，1种下跌，1种持平；黑色金属板块监测的6种产品中，5种上涨，1种下跌；有色金属监测的4种产品中，1种上涨，3种下跌；化工产品监测的10种产品中，8种上涨，2种下跌；农产品监测的8种产品中，4种上涨，2种下跌，2种持平。

图片来源：国家统计局官网

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