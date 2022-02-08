近年来，伴随农村集体产权制度改革提速，农村集体“三资”（资金、资产、资源）数量快速增长，种类日益丰富。据了解，为响应国家强化农村集体资产信息化管理要求，助力农村集体产权制度改革，农业银行强化科技赋能，以县为单位，加快建设推广农村集体“三资”管理平台，探索形成多种建设模式，平台推广成效明显。据介绍，截至2021年末，农业银行已与1275个县签约，在908个县上线平台，覆盖6467个乡镇、12.3万个行政村。

建设农村集体“三资”管理平台是深入推进农村集体产权制度改革、发展壮大农村集体经济的需要，也是提升农业银行数字化服务“三农”水平的需要。随着中央加大农村领域投资、调整完善土地收入使用范围、加快发展壮大村集体经济组织等政策的落地，农村“三资”发展速度持续加快。为有效管理规模庞大的农村集体“三资”，进一步盘活农村资产资源，各级政府对建设“三资”平台的需求日益增长。对此，农业银行自2019年初启动建设推广农村集体“三资”管理平台，探索金融科技与“三农”服务有机融合有效路径。

农业银行相关负责人介绍，为更好助力乡村治理信息化，确保“三资”管理平台设计理念领先、功能丰富、流程便捷，该行联合农村集体管理领域头部科技公司，加强政策研究，深入开展调研，着力打造功能完善的农村集体“三资”管理平台，涵盖资产资源管理、资金管理、股权管理、资产交易、乡村治理、金融服务六大功能模块。

该负责人介绍，在全面推广“三资”管理平台的过程中，农业银行结合各地实际，因地制宜探索形成代建平台、平台共建、系统对接等行之有效的发展模式。近年来，“三资”管理平台作用渐显。一方面，为提升乡村治理现代化水平提供有力支撑。县乡村三级政府依托平台，实现对农村集体“三资”权属的严格保护、变更流程的透明公开、收益分配的公开公平，推动农村集体资产管理的制度化、规范化，实现农村集体资产的保值增值，资金流转的透明监管，保障群众合法权益。另一方面，拓展了农业银行服务“三农”的范围和水平。依托推广“三资”平台，带动开立农村集体经济组织账户，为广大村集体经济组织提供便利的支付结算服务。

该负责人还表示，未来将重点做好“三资”平台上“云”改造，加快构建农村“三资”数据湖，依托数据加快研发全流程线上化的农村集体经济组织贷款产品，促进农村集体经济发展壮大。同时，拓展“三资”平台中嵌入的金融产品，依托平台提供更为广泛的农村普惠金融服务，将“三资”平台打造成为“三农”客户享受农行普惠金融服务的新渠道和窗口。

(责编：董童、李源)