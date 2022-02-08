人民网北京2月8日电 （记者许维娜）2021年，我国经济运行总体平稳，实现了“十四五”良好开局。其中，国内消费是一大亮点。国家统计局1月17日发布的最新数据显示，2021年全年社会消费品零售总额为440823亿元，比上年增长12.5%。

消费是助推经济高质量发展的重要抓手。中国宏观经济研究院综合形势研究室主任、研究员郭丽岩表示，过去一年，我国加快构建新发展格局，稳步实施扩大内需战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，跨周期调节的各项举措精准到位，一系列扩大消费的举措效果持续显现，市场供求循环进一步畅通，居民消费呈现稳步恢复、稳中提质的运行特征，持续发挥保持国民经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”作用。

“2021年消费稳步恢复的成绩来之不易。”郭丽岩认为，主要体现在三个方面：一是消费呈现稳步恢复态势，对经济发展的基础性作用不断巩固；二是就业收入形势稳中向好，消费回稳“有底气”；三是精准施策应对短期冲击，消费回稳“有信心”。

迈入崭新的2022年，应该如何看待我国目前的消费形势和今后走势？

“2022年，消费稳中求进的有利条件将增多。”郭丽岩认为，国内促进消费政策的各项举措齐发力，消费将保持恢复性增长态势，有望持续恢复。

她表示，国内就业形势总体稳定，民生保障更加有力，收入与经济增长继续保持同步，将为消费稳中求进提供坚实保障。同时，进一步放宽服务业领域市场准入，有助于充分激发市场活力，增加高质量供给以动态匹配消费需求升级。

郭丽岩分析称，2022年有更多可以期待的消费增长点，如：奥运冰雪经济将带动北方地区冰雪旅游发展，充分挖掘全国冰雪运动的消费潜力；随着基本养老保险全国统筹步伐加快，鼓励“三孩”等生育政策加速落地，“银发”和“幼齿”消费有望加快扩容升级，并带动相关群体和家庭消费；因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，加快发展长租房市场建设等举措落地，有利于有序扩大居住消费等。

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