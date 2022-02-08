人民网北京2月8日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，春节假期，各地区和中央企业努力稳定煤炭生产供应，科学安排生产销售，煤炭日产量、供应量和发运量均高于农历同期水平，有力保障了节日用煤需求。

正月初三以来，各地区煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。

记者还了解到，针对不久前国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，国家发展改革委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作。同时，会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。

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