人民网北京2月8日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年1月份中国公路物流运价指数为100.5点，比上月回落1.89%，比去年同期增长0.4%。从各周指数看，第一、二、四周运价指数环比回升，第三周运价指数环比回落。

分车型指数看，各车型指数环比小幅回落，同比保持小幅增长但幅度有所收窄。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为101.1点，比上月回落1.86%，比上年同期增长0.5%。零担指数中，零担轻货指数为98.3点，比上月回落2.01%，比上年同期增长0.1%；零担重货指数为100.9点，比上月回落1.89%，比上年同期增长0.5%。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，从需求看，本月经济保持平稳运行态势，受传统节假日因素，以及疫情多点散发影响，国内市场需求进一步放缓，公路物流需求稳中趋缓。PMI数据显示，1月份制造业PMI指数为50.1%，连续三个月运行在50%以上，新订单指数则持续位于50%以下。

该负责人表示，从供给看，春节返乡和部分地区疫情管控调节下，节前运力供给呈现小幅波动、震荡回落。综合来看，历史数据显示，春节假期公路运输迎来传统淡季，国内需求持续收窄，运价指数季节性回调，加之疫情因素影响，部分地区、线路运价短期波动幅度较大，本月运价指数呈现较快回落。

该负责人表示，从后期走势看，年初经济实现平稳开局，纵观历史数据，节后公路运输市场处于调整恢复期，预计短期内运价指数可能震荡回升。但与往年相比市场需求不足、企业经营承压以及疫情防控问题仍较为突出，对公路运输供需和价格的短期影响较为明显，回升趋势或将有所趋缓。

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